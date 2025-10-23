Posrnuli reper u zatvoru se probudio s nožem na grlu, njegov prijatelj ispričao šokantne detalje

Sean Diddy Combs navodno je u zatvoru doživio prijetnju nožem na grlu. Njegovi odvjetnici pokušavaju mu osigurati premještaj u blaži zatvor iako su šanse za to male zbog ozbiljnih optužbi koje mu se stavljaju na teret.
Reper Sean Diddy Combs, koji se trenutačno nalazi u zatvoru zbog niza ozbiljnih optužbi, navodno je doživio zastrašujući incident u svojoj ćeliji, tvrdi njegov dugogodišnji prijatelj Charlucci Finney.
Prema njegovim riječima, Diddy se probudio s nožem na grlu u Metropolitan Detention Centeru.
"Ne znam je li se on borio protiv njega ili su došli stražari. Samo znam da se dogodilo", izjavio je Finney za Daily Mail i dodao kako vjeruje da je napad bio upozorenje, a ne stvarni pokušaj ozljeđivanja.
"Da mu je taj tip htio nauditi, Sean bi bio ozlijeđen... To je vjerojatno bio način da kaže: 'Sljedeći put nećeš imati toliko sreće'. Sve je zastrašivanje. Ali to neće uspjeti sa Seanom. Sean je iz Harlema."
Finney ga je opisao kao neuništivog te naglasio da je Diddy "voljeni skrbnik, otac, brat i najbolji prijatelj", uvjeren da će i nakon izlaska ostati vjeran sebi.
Combs je pritvoren od rujna 2024. zbog optužbi za reketarenje, trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije i povezanost s prostitucijom, a u srpnju 2025. osuđen je na četiri godine i dva mjeseca zatvora. Uz zatvorsku kaznu, mora proći programe liječenja ovisnosti i mentalnog zdravlja te platiti 500.000 dolara.
Njegov odvjetnički tim pokušava ishoditi premještaj u zatvor s blažim uvjetima, FCI Fort Dix u New Jerseyju, no stručnjaci smatraju da je to malo vjerojatno.
"Ljudi s optužbama za zločine seksualne prirode ne mogu ući u te programe. Svatko tko je označen kao rizik za javnu sigurnost nema pravo na takav smještaj", izjavio je konzultant Sam Mangel.
