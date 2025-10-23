Ne biste ga prepoznali! Poznati pjevač pokazao transformaciju s 90 kilograma manje

Jelly Roll u Australiji je pokazao impresivan gubitak od 90 kilograma, a istaknuo je da planira smršavjeti još kako bi sa suprugom skočio padobranom.
Jelly Roll pokazao je svoju nevjerojatnu fizičku transformaciju nakon dolaska u Australiju, gdje uskoro započinje turneju.3 vijesti o kojima se priča ''ne čujemo ga često'' Naša uspješna glumica o imenu koje su odabrali za sina: ''Oboje volimo tradicionalna imena'' snimili ga fotografi Sin poznatog glumačkog para nekad je bio djevojčica, prošle godine je predstavio novo ime tijelo iz snova Tko je žena s trbuhom kao od kamena koja je ukrala show na proslavi milijarderke?
Country pjevač, pravog imena Jason Bradley Deford, snimljen je u zračnoj luci u Sydneyju vidno mršaviji, a fotografije svoje nove figure ponosno dijeli i na društvenim mrežama.
Nakon što je u travnju otkrio da je s 245 pao na 162 kilograma, 40-godišnji glazbenik sada izgleda gotovo neprepoznatljivo.
Jelly Roll - 10 Foto: Profimedia
"Izgubit ću još 45 kilograma i ići ću na skakanje padobranom sa svojom ženom u Švedsku", najavio je tada tijekom gostovanja u emisiji "Big Night Aht".
Jelly Roll - 3 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Nekad i sad Prije 10 godina oduševila je naciju izvedbom naše himne, a danas je pjevačica s potpuno novim imidžom
Napredak je s oduševljenjem podijelio i na Instagramu, uz duhovitu objavu:
"Sada mogu stati u Louis Vuitton. Molite se za moj bankovni račun."
Jelly Roll - 3 Foto: Profimedia
Jelly Roll - 5 Foto: Profimedia
Jelly Roll - 6 Foto: Profimedia
No iza ovog uspjeha krije se duga borba.
"Bio sam pretio od malih nogu. Sve što sam ikada znao bilo je biti debeo i je**no sam jadan", iskreno je napisao i dodao kako oduvijek sanja o stvarima poput skakanja padobranom, jahanja bika i vožnje na roller coasterima.
Jelly Roll - 9 Foto: Profimedia
Jelly Roll - 7 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Šok na crvenom tepihu! Svi su zanijemjeli zbog njezina potpuno prozirnog topa
Galerija 5 5 5 5 5
Iako su tijekom godina pokušaji mršavljenja često bili kratkotrajni, preokret je uslijedio 2022. kada je ponovno pokrenuo svoj fitnes put. Od tada redovito vježba, meditira i vodi računa o prehrani, što mu je napokon donijelo željene rezultate.
1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Zanimljivosti Anamarija Hlevnjak o najtežem trenutku nakon ispadanja iz MasterChefa: ''Nekako sam znala...''
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Victoria Beckham progovorila o suprugovoj aferi s bivšom asistenticom: "Preživjeli smo oluje..."
Pogledaji ovo Celebrity Jole otkrio koja je ključna stvar u njegovu braku: "Volio bih da moja djeca imaju takav sklad..."