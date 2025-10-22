Anamarija Hlevnjak o najtežem trenutku nakon ispadanja iz MasterChefa: ''Nekako sam znala...''

Anamarija je završila svoje MasterChef putovanje, a mi smo razgovarali s njom nakon ispadanja iz showa.

Nakon posljednjeg stres-testa MasterChef je napustila Anamarija Hlevnjak. Emotivni trenutak ispadanja obilježio je kraj njezine kulinarske avanture pred kamerama, no za Showbuzz je otkrila kako gleda na svoje iskustvo, što joj je bilo najteže, ali i što planira dalje.

''Ponosna sam na sebe jer sam napravila nešto sto sam dugo željela'', priznala nam je na početku razgovora.

Opisala nam je i kako sada gleda svoje iskustvo u našem kulinarskom showu.

''Nisam imala vjere u sebe i totalno sam bila druga osoba tijekom kuhanja nego doma. Bila sam sva jadna pogubljena kao da ne znam što radim.''

Što joj je bio najveći izazov tijekom natjecanja – tehnički zadaci, stres-testovi ili možda vrijeme koje uvijek prebrzo istječe?

''Itekako je vrijeme tu odigralo veliku ulogu jer leti. Doslovno samo jednu stvar napraviš i već proleti, ali samo da sam se manje fokusirala na vrijeme i da sam išla jasno po svom kako sam si organizirala, ne bi me toliko panika ulovila zbog vremena.''

Na jedno jelo posebno je ponosna i napravila bi ga ponovno bez razmišljanja.



''Ponosna sam na famozni fiš-paprikaš.''

Kulinarska avantura donijela joj i nova prijateljstva, a otkrila nam je i kakva je atmosfera bila iza kamera.



''Barbi i ja smo si bile najbliže, nekako njezina energija, komunikativnost... sve mi je odgovaralo. Atmosfera je svakakva, ima momenta kada su prijateljski, a ima momenta kada ljudi osvijeste da su u natjecateljskom showu.''

MasterChef je, osim kulinarskog izazova, i emotivno putovanje. Je li tijekom showa otkrila nešto novo o sebi – možda kao osobi, a ne samo kao kuharici?

''Definitivno! Otkrila sam da sam jako samokritična. U redu je malo biti, ali smatram da je ovo previše 'sve je loše, ništa ne valja', tako da moram poraditi obavezno na tome. Otkrila sam da jako brzo učim. Otkrila sam da mi nije problem pomoći u zadnjim trenucima gdje samo sebe trebam gledati i zato sam ponosna na sebe jer MasterChef prije svega izvlači iz čovjeka ono sto on uistinu i je.''

Za žiri kaže da je realan te da govori ono što kandidati već sami vide.



''Ako si pogriješio reći će: 'Pogriješili ste.' Opet, neće te skroz iskritizirati tako da padneš, već će ostaviti prostora i za tvoj rast. Svaki njihov komentar će mi ostati u sjećanju jer su to ljudi na koje se želim ugledati.''

A je li naslutila da bi joj stres-test mogao biti posljednji izazov ili ju je ispadanje iznenadilo?



''Nekako sam znala, osjeti to čovjek.''

Najteže joj je tada bilo, kaže nam, pomiriti se s činjenicom da je to kraj za nju.



''Nema više prilike da dokažeš zašto si tu, već odlaziš s ovime što si napravio do sada.''

Na tom svom putovanju Anamarija ništa ne bi promijenila.

''Sve je to tako trebalo biti. Ništa ne bih mijenjala.''

Otkrila nam je i kakvi su joj planovi nakon MasterChefa.



''Kuhat ću u jednom vrhunskom restoranu te prije svega učiti.''

Za kraj je poslala poruku i svim budućim kandidatima koji će tek ući u tu poznatu kuhinju.

''Da budu svoji, hrabri i da doma uče osnove osnova.''

