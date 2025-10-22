Znate li gdje je Severina prvi put otpjevala svoj veliki hit ''Dalmatinka''?

Severina je rasprodala koncert u dvorani Gripe u svom rodnom Splitu.
Nakon što je, tijekom svoje aktualne dvoranske turneje, rasprodala koncertne dvorane u svim većim gradovima diljem Hrvatske, Severina je, prije nepuna dva mjeseca, najavila i nastupe u preostala dva najveća – Zagrebu i Splitu.
Očekivano, interes publike bio je izniman, stoga nije trebalo dugo da se ulaznice potpuno rasprodaju. Naprotiv, prvi koncert u zagrebačkoj Areni, zakazan za 07. studenoga, rasprodan je u svega deset dana, čime je postignut povijesni rekord kada su u pitanju domaći izvođači. Dodatni, drugi datum u Areni zakazan je odmah nakon toga, 08. studenoga, a za njega su dostupne još samo posljednje ulaznice.
Severina - 3 Foto: Instagram
Veliko zanimanje izazvao je i koncert u Severininom rodnom gradu – Splitu. Prošlog tjedna i službeno je potvrđeno: dvorana Gripe je rasprodana, a ulaznica ni za splitski koncert 24. listopada više nema.
"Najljepše je pivat u svom rodnom gradu, a pogotovo na Gripama, gdje sam i sama (od)gledala brojne koncerte odmalena, ali i gdje sam prvi put otpjevala ‘Dalmatinku’ 1993. godine", izjavila je Severina, ne krijući emocije pred povratak na splitsku pozornicu.
Severina - 1 Foto: Damir Spehar/Pixsell
