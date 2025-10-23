Thompson najavio veliku turneju po Hrvatskoj, evo kada ulaznice kreću u prodaju!

Thompson je najavio dvoransku turneju po Hrvatskoj, s koncertima u Osijeku, Varaždinu, Zadru i Zagrebu krajem 2025. godine.
"Dragi prijatelji, sa zadovoljstvom najavljujemo dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona", objavljeno je na njegovim službenim stranicama.
Turneja započinje 21. studenog u osječkom Gradskom vrtu, zatim slijedi Varaždin 7. prosinca, Zadar 12. prosinca te završni koncert 27. prosinca u zagrebačkoj Areni.
"Prodaja ulaznica za sve dvorane kreće u utorak 28. listopada 2025. preko sustava Entrio", dodali su iz Thompsonova tima.
Podsjetimo, pjevač je ovog ljeta održao dva velika koncerta, u Zagrebu i Sinju, koja su okupila tisuće obožavatelja.
