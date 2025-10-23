Ovako supruga glumca izgleda nakon što je pretjerala s operacijama, ni nalik ženi od ranije!

Sean Bean pojavio se na premijeri sa suprugom Ashley, koja je privukla pažnju zbog vidljivih estetskih zahvata na licu.

Legendarni britanski glumac Sean Bean pojavio se na crvenom tepihu u Culver Cityju na premijeri svog novog filma, u društvu svoje pete supruge, Ashley Moore.

Iako se glumac rijetko pojavljuje na glamuroznim događanjima, ovaj je izlazak privukao veliku pažnju, i to ne samo zbog njega.

Sean Bean i Ashley Moore - 8 Foto: Profimedia

Šezdesetogodišnji Bean nosio je elegantno smeđe odijelo koje mu je savršeno pristajalo, dok se njegova 20 godina mlađa supruga odlučila za klasični crni odjevni komplet. No, ono što je svima zapelo za oko bila je njezina gotovo neprepoznatljiva pojava – čini se da je Ashley pretjerala s estetskim zahvatima na licu, što nije promaknulo oku javnosti.

Sean Bean i Ashley Moore - 6 Foto: Profimedia

Sean Bean i Ashley Moore - 2 Foto: Profimedia

Par ove godine slavi osam godina braka, nakon što su se 2018. vjenčali na intimnoj ceremoniji na farmi u Dorsetu, pred četrdesetak bliskih prijatelja. Iako je iza njega već četiri propala braka, Bean je ranije priznao da se nije planirao ponovno ženiti, sve dok nije upoznao Ashley.

Sean Bean i Ashley Moore - 3 Foto: Profimedia

Sean Bean i Ashley Moore - 1 Foto: Profimedia

"Nisam planirao ponovno ulaziti u brak, ali nisam ni planirao upoznati nekog tako divnog", iskreno je rekao glumac o svojoj supruzi, bivšoj dadilji koja ga je osvojila svojom jednostavnošću i smirenošću.

Sean Bean i Ashley Moore - 7 Foto: Profimedia

Sean Bean i Ashley Moore - 9 Foto: Profimedia

Unatoč ponešto pretjeranom makeoveru, par je djelovao blisko i nasmijano, potvrđujući da su i dalje čvrsto povezani, bez obzira na komentare sa strane.

