Zavirite u najskuplju vilu u Miamiju koju je kupio slavni pjevač za vrtoglavu cijenu!

The Weeknd je za rekordnih 50 milijuna dolara kupio luksuznu vilu uz obalu u Miamiju, čime je postavio novi rekord na tržištu nekretnina.

Glazbena superzvijezda The Weeknd (pravim imenom Abel Tesfaye) postavio je novi rekord na tržištu nekretnina u Miamiju.

Naime, potrošio je nevjerojatnih 50 milijuna dolara na raskošnu vilu uz obalu, čime je ova kupnja odmah upisana u povijest kao najskuplja ikad u tom području.

Vila The Weeknda - 3 Foto: Profimedia

Smještena na ekskluzivnoj lokaciji s panoramskim pogledom na ocean. Impresivan eksterijer s pravilnim linijama, palmama i bazenom uz more odmah otkriva da se radi o nekretnini bez kompromisa.

Vila The Weeknda - 1 Foto: Profimedia

Unutrašnjost vile jednako je spektakularna – u središtu je dramatično zakrivljeno stubište, prostorije su ispunjene dizajnerskim detaljima i modernim umjetninama, a svaki kutak odiše luksuzom. Upečatljiv bar, kristalni lusteri i minimalistički, ali topli dekor jasno pokazuju da je riječ o prostoru namijenjenom za odmor, ali i glamurozna druženja.

Vila The Weeknda - 2 Foto: Profimedia

Vila The Weeknda - 4 Foto: Profimedia

Glavna spavaća soba više podsjeća na privatni hotelski apartman – s vlastitim dnevnim boravkom, pogledom na ocean i dizajnerskim namještajem.

Vila The Weeknda - 11 Foto: Profimedia

Vila The Weeknda - 9 Foto: Profimedia

Vanjski prostor naglašava palme obrubljene travnjakom, privatni molom i terasom koja izlazi ravno na vodu. Prostor je idealan i za privatne zabave slavnog pjevača.

The Weeknd ovom kupnjom ne samo da je osigurao sebi vrhunski kutak mira i luksuza, već je i zacementirao status jedne od najmoćnijih figura u svijetu showbusinessa, i to ne samo glazbeno, već i imovinski.

