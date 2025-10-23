Idete li na Thompsonovu turneju i gdje? Pjevat će u četiri grada Hrvatske

Thompson je najavio dvoransku turneju po Hrvatskoj, s koncertima u Osijeku, Varaždinu, Zadru i Zagrebu krajem 2025. godine.
Marko Perković Thompson najavio je veliku dvoransku turneju po Hrvatskoj, kojom će u studenome i prosincu nastupiti u četirima gradovima – Osijeku, Varaždinu, Zadru i Zagrebu.3 vijesti o kojima se priča ''ne čujemo ga često'' Naša uspješna glumica o imenu koje su odabrali za sina: ''Oboje volimo tradicionalna imena'' snimili ga fotografi Sin poznatog glumačkog para nekad je bio djevojčica, prošle godine je predstavio novo ime tijelo iz snova Tko je žena s trbuhom kao od kamena koja je ukrala show na proslavi milijarderke?
"Dragi prijatelji, sa zadovoljstvom najavljujemo dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona", objavljeno je na njegovim službenim stranicama.
Pogledaji ovo Nekad i sad Ne biste ga prepoznali! Poznati pjevač pokazao transformaciju s 90 kilograma manje
Turneja započinje 21. studenog u osječkom Gradskom vrtu, zatim slijedi Varaždin 7. prosinca, Zadar 12. prosinca te završni koncert 27. prosinca u zagrebačkoj Areni.
"Prodaja ulaznica za sve dvorane kreće u utorak 28. listopada 2025. preko sustava Entrio", dodali su iz Thompsonova tima.
Marko Perković Thompson - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX
Nedavno je objavio dugoočekivane snimke s Hipodroma u Zagrebu, pogledajte ih OVDJE.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Anamarija Hlevnjak o najtežem trenutku nakon ispadanja iz MasterChefa: ''Nekako sam znala...''
1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Šok na crvenom tepihu! Svi su zanijemjeli zbog njezina potpuno prozirnog topa
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Thompsonova nećakinja i naš plesač podijelili neviđene prizore sa svoje bajkovite svadbe