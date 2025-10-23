Poslušajte kako Jasna Zlokić pjeva ''Teške boje'' Gorana Bareta, publika je ostala zabezeknuta!

Jasna Zlokić na koncertu u ''Tvornici kulture'' otpjevala je veliki hit Gorana Bareta, video je postao viralan.

Jasna Zlokić održala je koncert u ''Tvornici kulture'', a jedan trenutak posebno je oduševio publiku.

Osim svojih pjesama Jasna je pjevala i obrade, a otpjevala je tako i hit-pjesmu ''Teške boje'' Gorana Bareta.

Jasna Zlokić Foto: Marko Todorov / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Tatjana Jurić doživjela strašno iskustvo: ''Sad se opet tresem, nepoznati ljudi...''

Poslušajte kako neumorna Velolučanka zvuči u videu koji je na svom Facebook profilu objavio voditelj Dalibor Petko.

Što kažete na njenu obradu? Wow, oduševljen/a sam! Bolje od originala

Nije mi nešto Wow, oduševljen/a sam! Bolje od originala

Nije mi nešto Ukupno glasova:

Stihove njenih pjesama dovršite u kvizu OVDJE.

Jasna Zlokić - 5 Foto: In Magazin

Tko je suprug Jasne Zlokić? Bio joj je menadžer, a za njega se udala jako mlada, više o njemu pročitajte OVDJE.

Galerija 8 8 8 8 8

Pogledaji ovo Celebrity Kakva ljepotica! Jole pokazao svoju najstariju kćer, koja je već predivna mlada žena

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Na grobu Dolores Lambaše ispisana je poruka koja slama srca: ''Ti si jedina koja...''

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Ne biste ga prepoznali! Poznati pjevač pokazao transformaciju s 90 kilograma manje

Pogledaji ovo Zanimljivosti Idete li na Thompsonovu turneju i gdje? Pjevat će u četiri grada Hrvatske