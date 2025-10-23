Poslušajte kako Jasna Zlokić pjeva ''Teške boje'' Gorana Bareta, publika je ostala zabezeknuta!

Jasna Zlokić na koncertu u ''Tvornici kulture'' otpjevala je veliki hit Gorana Bareta, video je postao viralan.
Jasna Zlokić održala je koncert u ''Tvornici kulture'', a jedan trenutak posebno je oduševio publiku.
Osim svojih pjesama Jasna je pjevala i obrade, a otpjevala je tako i hit-pjesmu ''Teške boje'' Gorana Bareta.
Jasna Zlokić Foto: Marko Todorov / CROPIX
Poslušajte kako neumorna Velolučanka zvuči u videu koji je na svom Facebook profilu objavio voditelj Dalibor Petko.
