Tatjana Jurić doživjela strašno iskustvo: ''Sad se opet tresem, nepoznati ljudi...''

Tatjana Jurić u radijskom eteru ispričala je grozno iskustvo koje je doživjela ovog ljeta, prevarena je preko telefona.

Televizijska i radijska voditeljica Tatjana Jurić u eteru je podijelila svoje nedavno neugodno iskustvo.

Njena priča izazvala je lavinu reakcija, a otkrila je da je prevarena.

''Ovo ljeto zove me agentica za nekretnine, prodaje stan do mog, malo bi ušla u moj stan da vidi tlocrtno rješenje'', započela je Tatjana pa je u nastavku ispričala kako nije pristala na to da joj agentica uđe u stan i umjesto toga poslala joj je njegov nacrt.

Tatjana Jurić - 2 Foto: Tatjana Jurić/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Kakva ljepotica! Jole pokazao svoju najstariju kćer, koja je već predivna mlada žena

Činilo se kao da je tako sve završilo, no onda ju je nazvala nećakinja, koja boravi u tom stanu, i rekla joj da je agentica došla s još nekoliko ljudi razgledati stan, navodeći kako je za to dobila dopuštenje od Tatjane i njezina oca.

Voditeljica je na to pobjesnila i nazvala je agenticu.

Tatjana Jurić Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Idete li na Thompsonovu turneju i gdje? Pjevat će u četiri grada Hrvatske

''Vidno uzrujana sam, znači već dugo nisam bila ovako uzrujana, inače nisam nešto uzrujana, evo sad se odmah uzrujam i kažem: 'S didom se niste mogli dogovoriti, odnosno s mojim ocem, sa mnom se niste dogovorili, doveli ste u zabludu moju nećakinju, neki nepoznati ljudi su bili u mom stanu, odakle uopće ideja? To je nedopustivo''', prepričala je.

''Evo, ja se sad opet tresem od toga, da ti netko uđe u tvoj životni prostor, da ti dovede dijete u zabludu, da uopće dođe do te ideje'', zaključila je Tatjana.

Snimku iz etera objavila je i na Instagramu, a u komentarima brojni pratitelji uputili su joj poruke podrške, pišući joj i kako je trebala nazvati policiju.

Galerija 12 12 12 12 12

Podsjetimo, Tatjana je ovog ljeta odlučila dva mjeseca iskoristiti godišnji odmor, a prvo javljanje u eter nakon povratka pošlo je po zlu. Što se dogodilo, pogledajte OVDJE.

Tatjana Jurić - 1 Foto: Instagram

Godišnji je većinom provela u rodnoj kući u Skradinu.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zavirite u najskuplju vilu u Miamiju koju je kupio slavni pjevač za vrtoglavu cijenu!

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Ne biste ga prepoznali! Poznati pjevač pokazao transformaciju s 90 kilograma manje

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Nekad i sad Ovako supruga glumca izgleda nakon što je pretjerala s operacijama, ni nalik ženi od ranije!