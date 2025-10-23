Na grobu Dolores Lambaše ispisana je poruka koja slama srca: ''Ti si jedina koja...''

Prošlo je 12 godina otkako je u stravičnoj prometnoj nesreći poginula hrvatska glumica Dolores Lambaša.

Hrvatska glumica Dolores Lambaša poginula je 23. listopada 2013. godine u stravičnoj prometnoj nesreći.

Sahranjena je u Šibeniku, a na njezinu grobu danas stoji emotivna posveta majke Alme.

Grob Dolores Lambaše - 2 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

"Ti si jedina koju se ne zaboravlja, zavjet, opomena, znamen i amen. Ja sam neuništiv dio tebe satkan od niti koje vezuju, povezuju i obvezuju", stoji na spomeniku uz sliku Dolores nastalu prema sceni iz njezina posljednjeg filma ''Vjerujem u anđele''.

Grob Dolores Lambaše - 3 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Na obljetnicu njene smrti na grobu je osvanulo bijelo cvijeće.

Dolores je izgubila život kao suvozačica automobila kojim je upravljao njezin kolega, glumac Stojan Matavulj. Vraćali su se iz Beograda s kazališne predstave, a pri povratku odlučili su posjetiti glumčeva prijatelja Željka Sladetića u Iloku. Tamo su, nakon obilaska vinskog podruma i zabave, odlučili prenoćiti, no onda su, iz nepoznatog razloga, usred noći ipak odlučili krenuti na put.

Dolores Lambaša (FOTO: Davor Puklavec/PIXSELL)

Dolores Lambaša Foto: Nikola Vilic/Cropix

Njihov je automobil sletio s autoceste pokraj Slavonskog Broda zbog prevelike brzine, a Dolores je zadobila teške ozljede. Hitno su je prevezli u bolnicu, no, nažalost, nakon nekoliko sati izgubila je bitku za život.

"Ja vam moram reći da je Dolores Lambaša umrla i praktički smo od prijama u bolnicu neprekidno vršili mjere reanimacije. Trauma je bila preteška, nespojiva sa životom", izjavila je tada liječnica Branka Sabolić-Kormendy iz slavonskobrodske bolnice. Po tijelo je došao njezin otac Đino, a sahranjena je u rodnom Šibeniku.

Matavulj je zbog nesreće osuđen na godinu dana zatvora, no zbog uzornog ponašanja na slobodu je pušten nakon osam mjeseci, a obitelj i prijatelji glumice bili su i više nego razočarani takvom presudom. Kao uzroci nesreće navedeni su umor, neprilagođena brzina i alkohol.

Dolores Lambaša Foto: Sandra Simunovic/Cropix

Vladimir Tintor, Dolores Lambaša Foto: Boris Kovacev/Cropix

Njezin život obilježio je glumački rad na televiziji, filmu i u kazalištu. Glumila je u serijama "Najbolje godine", "Zakon ljubavi", "Zauvijek susjedi" i mnogim drugim, a zapaženu ulogu ostvarila je u filmu "Vjerujem u anđele", koji joj je osobno bio i najdraži. Publiku je osvojila osmijehom i karizmom te je pred sobom imala perspektivnu glumačku karijeru.

Dolores Lambaša Foto: Biljana Gaurina/Cropix

Njezin grob redovito posjećuje i otac Đino, a više o tome pročitajte OVDJE.

Otac Dolores Lambaše, Đino Lambaša Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Lana Radeljak dirljivom objavom odala je počast Dolores Lambaši, što je napisala pogledajte OVDJE.

Josip Radeljak Dikan i Dolores Lambaša - 1 Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

