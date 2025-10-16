Tko je nobelovac čija je majka bila je jedna od najutjecajnijih ljudi u svijetu mode?

Philippe Aghion dobitnik je Nobelove nagrade za ekonomiju, no ono što mnogi ne znaju jest da je njegova majka Gaby osnivačica brenda Chloé.

Francuski ekonomist Philippe Aghion jedan je od tri ovogodišnja dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju za objašnjenje gospodarskog rasta potaknutog inovacijama uz upravljanje sukobima koje izaziva "kreativna destrukcija".

On će podijeliti polovicu nagrade s kolegom Peterom Howittom sa Sveučilišta Brown, dok je preostala polovica pripasti ekonomskom povjesničaru Joelu Mokyru s američkog Sveučilišta Northwestern.

Galerija 4 4 4 4 4

Philippe Aghion - 4 Foto: Profimedia

Philippe Aghion - 3 Foto: Profimedia

69-godišnji Aghion jedan je od utemeljitelja neo-schumpeterijanske teorije rasta, a radi kao profesor na Collège de France i Harvardu. Osim toga, bliski je suradnik francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, a za svoj pogled na slobodu i inovaciju istaknuo je utjecaj majke Gaby Aghion. Njezino ime više je poznato u svijetu mode i to kao osnivačica i danas ugledne modne kuće Chloé.

"Odrastao sam među inovatorima. Mislim, ona (moja majka) je izumila luksuzni prêt-à-porter", izjavio je Philippe Aghion u intervjuu nakon što je Švedska akademija objavila dobitnike.

Rođena 3. ožujka 1921. u egipatskoj Aleksandriji kao Gabrielle Hanoka, Gaby je potjecala iz obitelji sefardskih Židova, a odmalena je odrastala uz majku koja je bila strastvena ljubiteljica mode te je često dovodila krojačice u kuću kako bi reproducirale siluete viđene u francuskim modnim časopisima. Zahvaljujući njoj Gaby je razvila oštro oko, izuzetni ukus i intuiciju da će jednoga dana i sama postati dio tog svijeta.

Pogledaji ovo Celebrity Top! Ovako je Amerikanac iz Supertalenta iznenadio susjede koji mu pomažu s kućom koju je kupio za 5000 eura

Svog muža Raymonda Aghiona, s kojim se vjenčala kada je imala samo 19 godina, upoznala je u djetinjstvu, a nakon Drugog svjetskog rata preselili su se u Francusku. Tamo je primijetila kako žene nemaju što obući ili da su ponuđene stvari previše formalne, rigidne i nepristupačne. Bez formalnog obrazovanja o tkaninama, krojenja i dizajniranju, osmislila je šest laganih, modernih haljina od lijepih tkanina koje je dala sašiti bivšoj prvoj radnici radionice Luciena Lelonga. Počela je kucati na vrata velikih modnih kuća, a unatoč trenutnom uspjehu, htjela je samostalnost. Osnovala je svoj brend te ga nazvala Chloé po prijateljici.

Dok je visoka moda još uvijek dominirala, Gaby je 1952. osmislila luksuzni prêt-à-porter kao pametnu, poželjnu i senzualnu alternativu. Umjesto korzeta napravila je haljine od muslina, prozračne bluze i krojeve koje prate tijelo u pokretu, a sa svakom novom godinom dobivala je sve više na pažnji. Godine 1957. održala je prvu modnu reviju, no njezina Chloé je doživjela strmoglavi uspon kada je kreativni direktor postao Karl Lagerfeld. Ikone mode Brigitte Bardot, Grace Kelly i Jackie Onassis su željele barem jedan Chloé u svom ormaru, koja je ubrzo postala škola slobode i nježnog feminizma.

Gaby Aghion - 1 Foto: Profimedia

Gaby Aghion - 2 Foto: Profimedia

Gaby Aghion - 1 Foto: Afp

Nastavila je pratiti kuću i revije i nakon prodaje 1985., a svaka nova kreativna direktorica donijela bi i svoj pogled na feminizam. Preminula je 2014., a unatoč tome što se nikad nije stavila ispred svog modnog carstva, njezin utjecaj na francusku modu je ostao.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Tko je plus-size manekenka koja je ponosno pokazala svoje obline na najpoznatijoj reviji na svijetu?

1/39 >> Pogledaji ovu galeriju +34 Celebrity Možete li pogoditi koliko joj je godina? Za ovu prekrasnu brinetu vrijeme kao da je stalo!

Pogledaji ovo Celebrity Video je hit! Stela Rade spontanim nastupom oduševila prolaznike u centru Zagreba

Pogledaji ovo Celebrity U Domenicinim prizorima vikenda iz snova istaknula se fotka u haljini bez mane!