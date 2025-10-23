Naša prezgodna glumica fotkom u badiću pratiteljima dala povod za vruće komentare

Dok su Hrvatsku zahvatili hladni dani, Katarina Baban oblake tjera fotografijama u badiću.

Popularna glumica Katarina Baban, poznata po ulozi u hit-seriji "U dobru i zlu", prisjetila se ljeta na svom Instagramu, a svojom je najnovijom fotografijom oduševila obožavatelje.

Na fotografiji koju je podijelila, Katarina pozira u elegantnom crnom badiću, opušteno smještena na terasi okruženoj zelenilom i mediteranskim šarmom. Njezin prirodni izgled, samouvjeren stav i besprijekorna figura plijenili su pažnju, a pratitelji su joj u komentarima uputili brojne komplimente na račun izgleda i stila.

''Macooooo'', ''Ja prehlađena, a ti ovako'', ''Uhhh'', ''Ma koja ljepota'', pisali su joj pratitelji.

