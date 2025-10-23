IN magazin donosi ekskluzivu: Dvojica glazbenih velikana sve su otkrila u velikom intervjuu!

IN magazin donosi ekskluzivu. Tonči Huljić napisao je pjesmu Zdravku Čoliću, čiji ćete djelić premijerno čuti u videu. Svoj prvi zajednički intervju, dvojica glazbenih velikana dala su našem Gordanu Vasilju, na snimanju Čolina videospota, u Splitu.

Dugogodišnja želja Zdravka Čolića i Tončija Huljića napokon je ostvarena. Jedan od najvećih pjevača na ovim prostorima i naš najpoznatiji hitmejker udružili su snage i upravo ste ekskluzivno čuli dio refrena pjesme koju je Huljić napisao za Čolu, a čiji videospot izlazi sljedeći tjedan.



''Vrlo su rijetki moji izleti da radim nešto izvan kruga izvođača kojima sam ja autor od prve pjesme. Ali ovo imaš osjećaj da smo cijeli život zajedno.'', govori Tonči Huljić.

''Ja volim Tončija i baš ga onako cijenim u svakom pogledu, ali kao čovjek, on brine o svima. Ovo zadnje vrijeme što sam intenzivnije s njim stvarno brine kao da je roditelj i brat. Nevjerojatno, to mi je otkriće, nisam to znao jer nismo imali u komadu malo duži dio vremena da provedemo zajedno'', priča Zdravko Čolić.

''Ako nekome i nije bilo jasno zašto je Zdravko Čolić to što je toliki niz godina, zapravo decenija, to je ta jedna energija koju osjećaš i u studiju, ili dok snimaš spot, koja izbija dok se snima. Jednostavno smo svi nekako poskočili, iako znamo pjesmu. Ta jedna energija se zapravo zalijepila za mene i onda sam je pretvorio u još nekoliko pjesama'', govori Tonči

74-godišnji Sarajlija i 10 godina mlađi Splićanin poznaju se 4 desetljeća, a intenzivno se druže od ovog ljeta. Ni jedan ni drugi, kažu, ne mogu bez glazbe pa im mirovina nije ni na kraj pameti.

''Umjetnost je drugačija, to nije plivanje ili skok u dalj. I glazba je kao slikarstvo, čovjek može slikati uvijek.



''Normalno da sam genetski deformiran, da uvijek razmišljam da to što radim ima smisla, ali onda se uhvatim raditi neke stvari koje jednostavno računaš 'ajde, pa jednog dana kad odem, možda će ovo biti prepoznato. Ne mora baš sve biti u prvoj minuti.'', govori Tonči.

''Tonči je veliki autor, koji je toliko napisao, to je čudo neviđeno i šteta ga je propustiti, dok je vrijeme da ga uhvatim'', dodao je Čolić uz smijeh.

Nas je zanimalo koliko je u ono vrijeme gramofonskih ploča i festivala bilo rivalstva na sceni?



''Bilo je'', kaže Tonči.



''Pa ja mislim da je uvijek toga bilo'', dodao je Zdravko.



''Tko je prodao više karata, tko je prodao više ploča, kad si balavac'', priča Tonči.

''To postoji dan danas. Imaš razne liste koje su točne ili netočne. Toga je uvijek bilo, namještanja po festivalima u ono doba, dok su festivali bili još uvijek kao danas San Remo, što se održao jedini. Ali ljudi koje to nije zanimalo kao što mene to nikad nije zanimalo, baš te briga.'', govori Čolić.

A velike glazbene karijere poput Čolićeve i Huljićeve sa sobom nose i golemu količinu stresa.



''Kažu zarađuje se, pjeva se Nova godina, cijene su ovakve-onakve, ali veliki su troškovi u ovoj priči, a i stresan je to posao. To je posao koji je vezan s razno raznim energijama, s ljudima, tako da jedna ''osama'' je jako pozitivna i poželjna.'', priča Čolić.

A kako se još, osim osamom, rješavaju nagomilanog stresa?



''Ja volim šetnje, vježbe, malo se popije dobro vino zavisi koji je ambijent, kad je koncert malo više izolacija. Žao mi je prijatelja koje ne mogu vidjeti kad negdje pjevam, ali bit će vremena za priču.'', priča Čolić.

''Ja svaki put kad hoću pobjeći, kao bježim ja na Krk i tu je onda stalno rodbina svaku večer. Na kraju se uništiš više nego inače'', smije se Tonči.



''Tonči je toliko dobar čovjek i dobar domaćin.'', hvali ga Čolić.



''Još ću stvarno povjerovati u to'', nadovezao se Tonči.

Obojica su u skladnim brakovima, Tonči već 37 godina sa suprugom Vjekoslavom, a Zdravko 24 godine s Aleksandrom. I dok je Huljić dvostruki djed, Čola se još nije okušao u toj ulozi.



''Pa ja bih to što više mogu odgodio bez obzira na godine. Starija kćer je već stabilna, a mlađa je još mlada. To je sve u Božjim rukama. Ja uvijek kažem lijepo je da djeca malo prođu svijeta, rade na svojoj nadgradnji, ali sudbina je sudbina, ona te sačeka.'', zaključio je Čolić.



''Pa da, vidiš što se meni desilo'', uz smijeh je dodao Tonči.

