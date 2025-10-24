Pretraži
potresna priča

Od heroja nacije do skupljanja smeća na ulici: Što se dogodilo nogometnoj legendi dok mu djeca žive u luksuzu?

Piše I.G., Danas @ 11:03 Nekad i sad komentari
Apolinar Panijagva - 1 Apolinar Panijagva - 1 Foto: Screenshot/Youtube

Apolinar Panijagva danas živi kao beskućnik, zaboravljen od obitelji i javnosti, preživljavajući skupljajući boce na ulicama rodnog Jaguarona.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Janice Dickinson oduševila pojavom na crvenom tepihu
vodila buran život
Kako danas izgleda? Bila je jedna od najljepših žena svog vremena
Nives Celzijus objavila fotografiju iz mladosti na kojoj ima 16 godina
biste li je prepoznali?
Kako je Nives Celzijus izgledala sa 16 godina? Objavila je fotku iz mladosti
Blanka Vlašić objavila rijetku fotografiju sa sinom Mondom
evo gdje su bili!
Blanka Vlašić napravila iznimku i pokazala sina koji sve više nalikuje ocu Rubenu
Anja Alavanja novo je lice IN magazina
''ne mogu biti sretnija!''
Anja Alavanja Viljevac novo je lice IN magazina: ''Veselim se povratku na Novu TV!''
Tužna životna priča Apolinara Paniague
potresna priča
Od heroja nacije do skupljanja smeća na ulici: Što se dogodilo nogometnoj legendi dok mu djeca žive u luksuzu?
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je dirljiva rečenica
po želji njezine mame
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je poruka koja slama srca: ''Ti si jedina koja...''
Naomi Watts pojavila se na crvenom tepihu u prozirnom topu
što mislite o ovome?
Šok na crvenom tepihu! Svi su zanijemjeli zbog njezina potpuno prozirnog topa
Obiteljska idila glumice Katarine Madirazze - otkrila nam kako izgleda svakodnevnica s dvoje djece
''ne čujemo ga često''
Naša uspješna glumica o imenu koje su odabrali za sina: ''Oboje volimo tradicionalna imena''
Tatjana Jurić ispričala grozno iskustvo koje je doživjela ovo ljeto
''odakle uopće ideja?!''
Tatjana Jurić doživjela strašno iskustvo: ''Sad se opet tresem, nepoznati ljudi...''
Lana Radeljak dirljivom objavom odala počast Dolores Lambaši
bile su povezane
12 godina tuge: Lana Radeljak dirljivom objavom odala počast Dolores Lambaši
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Pojačava se sezona gripe, stručnjaci imaju upozorenje
Struka upozorava
Hara bolest koja može imati ozbiljne posljedice, neki su već završili u bolnici: Ovo su najčešći simptomi
Obilna kiša uzrokovala poplavu u Svetoj Klari
Nevrijeme
Drama u Zagrebu! Poplava zbog obilne kiše, ceste plivaju, voda ulazi u podrume: "Oni su krivi za štetu!"
Stižu semafori s četiri svjetla! Evo zašto će uvesti i bijelu boju: Bit će to ogromna promjena u prometu
Zvuči nestvarno
Stižu semafori s četiri svjetla! Evo zašto će uvesti i bijelu boju: Bit će to ogromna promjena u prometu
show
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je dirljiva rečenica
po želji njezine mame
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je poruka koja slama srca: ''Ti si jedina koja...''
Tatjana Jurić ispričala grozno iskustvo koje je doživjela ovo ljeto
''odakle uopće ideja?!''
Tatjana Jurić doživjela strašno iskustvo: ''Sad se opet tresem, nepoznati ljudi...''
Katarina Baban prisjetila se ljeta fotografijom u badiću
''Macoooo!''
Naša prezgodna glumica fotkom u badiću pratiteljima dala povod za vruće komentare
zdravlje
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Najvažniji obrok u danu
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Autizam nije poremećaj? Evo sa čime ga povezuje novo istraživanje!
Novi uvid
Autizam nije poremećaj? Evo sa čime ga povezuje novo istraživanje!
Simptomi bolesti gušterače: Kako i gdje boli?
Piše liječnik
Simptomi bolesti gušterače: Kako i gdje boli?
zabava
Izašao iz kuće kako bi spasio pse od pljuska, dočekalo ga preslatko iznenađenje
Preslatko!
Izašao iz kuće kako bi spasio pse od pljuska, dočekalo ga preslatko iznenađenje
Poklonili bundevu leopardu, nisu ni slutili da će imati ovako dramatičnu reakciju
Tko bi rekao?
Poklonili bundevu leopardu, nisu ni slutili da će imati ovako dramatičnu reakciju
Podijelio jezivu snimku psa, kako biste se vi snašli u ovakvoj situaciji?
Samo za hrabre
Podijelio jezivu snimku psa, kako biste se vi snašli u ovakvoj situaciji?
tech
Zatrovana umjetna inteligencija: Stručnjak upozorava koliko su AI modeli poput ChatGPT-a zapravo ranjivi
Istraživanja to potkrijepila
Zatrovana umjetna inteligencija: Stručnjak upozorava koliko su AI modeli poput ChatGPT-a zapravo ranjivi
Pokrenuta istraga protiv "najiskusnijeg vozača na svijetu" zbog nepoštivanja prometnih pravila
Velika greška
Pokrenuta istraga protiv "najiskusnijeg vozača na svijetu" zbog nepoštivanja prometnih pravila
Prvo su stvarali, a sada uništavaju poslove: Umjesto 600 tisuća novih radnika zaposlit će - robote
Dugoročni plan
Prvo su stvarali, a sada uništavaju poslove: Umjesto 600 tisuća novih radnika zaposlit će - robote
sport
Švedski mediji bijesni zbog 'čiste krađe': "Molim?! Što se događa? Ovo je bilo ogromno zaleđe"
poludili na suca
Švedski mediji bijesni zbog 'čiste krađe': "Molim?! Što se događa? Ovo je bilo ogromno zaleđe"
Navijači Mainza istaknuli transprent o ustašama i partizanima protiv Zrinjskog
Čemu to?
FOTO Zrinjski dočekala poruka o ustašama i partizanima u Njemačkoj
Poslušajte kako je srpski komentator doživio Dinamov gol u posljednjoj minuti
izgubio kontrolu
Poslušajte kako je srpski komentator doživio Dinamov gol u posljednjoj minuti
tv
Kumovi: Dao joj je svoju karticu za kockanje i svoje povjerenje
KUMOVI
Dao joj je svoju karticu za kockanje i svoje povjerenje
Kumovi: Planove o dizanju hipoteke, prekinula je vijest o smrti
KUMOVI
Planove o dizanju hipoteke, prekinula je vijest o smrti
MasterChef: Kandidati ostali šokirani komentarima! "Ove sezone stvarno lošije jelo nismo probali!"
ELIMINACIJE
Kandidati ostali šokirani komentarima! "Ove sezone stvarno lošije jelo nismo probali!"
putovanja
Nestvarno lijepo mjesto kod Visokog: Vijugave staze, jezerca i polja lavande koja čekaju da ih otkrijete
Nadrealno
Nestvarno lijepo mjesto kod Visokog: Vijugave staze, jezerca i polja lavande koja čekaju da ih otkrijete
Vila Pavlovic: Kuća za odmor usred šume koja mami na grijanje uz kamin i istraživanje planinskih staza
Izlet na Kopaonik
Vila Pavlovic: Kuća za odmor usred šume koja mami na grijanje uz kamin i istraživanje planinskih staza
Novi kviz općeg znanja: Samo za neustrašive i odvažne
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Samo za neustrašive i odvažne
novac
Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi
Burze se užarile
Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi
Amerikanci prodali rusku jahtu Amadea, a Royal Romance još je u Splitu. Vlasnik traži odštetu
Priča bez kraja
Amerikanci prodali rusku jahtu Amadea, a Royal Romance još je u Splitu. Vlasnik traži odštetu
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
lifestyle
Mirela Stanić preuredila je kuhinju svoje šogorice Mirele
PRAVO OSVJEŽENJE!
Mirela Stanić preuredila je kuhinju svoje šogorice Mirele te nam otkrila cijeli postupak
Modeli udobnih gležnjača iz trgovina
PAŠU UZ SVE
15 udobnih modela gležnjača koje žene vole nositi, s njima možete biti mirni i do proljeća
Rečenice koje toksični ljudi često izgovaraju
NJIHOVE FRAZE
Pet rečenica koje toksični ljudi često izgovaraju, tako vas pokušavaju manipulirati
sve
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je dirljiva rečenica
po želji njezine mame
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je poruka koja slama srca: ''Ti si jedina koja...''
Švedski mediji bijesni zbog 'čiste krađe': "Molim?! Što se događa? Ovo je bilo ogromno zaleđe"
poludili na suca
Švedski mediji bijesni zbog 'čiste krađe': "Molim?! Što se događa? Ovo je bilo ogromno zaleđe"
Navijači Mainza istaknuli transprent o ustašama i partizanima protiv Zrinjskog
Čemu to?
FOTO Zrinjski dočekala poruka o ustašama i partizanima u Njemačkoj
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene