Od heroja nacije do skupljanja smeća na ulici: Što se dogodilo nogometnoj legendi dok mu djeca žive u luksuzu?

Apolinar Panijagva danas živi kao beskućnik, zaboravljen od obitelji i javnosti, preživljavajući skupljajući boce na ulicama rodnog Jaguarona.

Sudbina Apolinara Paniague, nekadašnjeg paragvajskog reprezentativca, danas izgleda gotovo nevjerojatno.

Slavni nogometaš koji je sedamdesetih s ponosom nosio dres nacionalne selekcije i bio miljenik publike diljem Južne Amerike, danas preživljava kao beskućnik na ulicama rodnog Jaguarona bez doma, hrane i osnovnih uvjeta za život.

Paniagua, poznat po iznimnoj sposobnosti čitanja igre i borbenom duhu, potpuno je nestao iz sportskog i javnog života. Nekada nacionalni ponos, danas noći provodi na klupi u gradskom parku, a danju skuplja plastične boce ne bi li si priuštio komad kruha.

Así anda hoy día Apolinar Paniagua, exjugador de Guaraní, Libertad, Olimpia, entre otros. Vive en Capiatá km19.



Urgen ayuda para él. pic.twitter.com/UlxlDJoUGE — Gonzalo Cáceres (@gonzatepes) March 8, 2020

Prešao je sedamdesetu, a njegov život ovisi o suosjećanju prolaznika i rijetkih dobronamjernika koji mu povremeno donesu topli obrok, deku ili odjeću. Ipak, njegovi sugrađani ga se i dalje sjećaju. Jedan od njih nedavno je opisao susret.

"Odmah sam ga prepoznao. Bio je naš ponos, ratnik na terenu. Danas je sam, zaboravljen. Donio sam mu hranu i pokrivač, nisam mogao gledati da takav čovjek propada. Kaže da ponekad skuplja boce kako bi imao za kruh."

#CUMPLEAÑOS Delantero paraguayo, pasó por #Millonarios entre 1972 y 1973, anotó 43 goles con nuestra camiseta y ganó los títulos de Liga en 1972 y Copa Simón Bolívar en 1973.



Felicitamos a Apolinar Paniagua en su cumpleaños 79 🎁🎂🍾🎉🥳🪅#EstamosEnTodosLados pic.twitter.com/GMJSTNlmTG — Mundo MILLOS (@MundoMillos) July 23, 2025

Posebno potresan dio njegove priče odnosi se na obitelj. Iako mu djeca žive u blizini, godinama nemaju kontakt s njim. Razlozi tog udaljavanja ostaju nejasni. Dok neki smatraju da je narušio odnose zbog vlastitog ponašanja, drugi vjeruju da je riječ o godinama nakupljenog nerazumijevanja i ogorčenosti.

81 Años del @DeporPereiraFC

Hoy recordamos a algunos Cracks paraguayos: En 1971 fueron contratados Mario Rivarola, Apolinar Paniagua (quien marcó 30 goles ese año) y Julio Gómez.

Y en 1972 llegaron Aristides Del Puerto y Eliseo Gaona.

Los dirigentes matecañas traían Jugadorazos pic.twitter.com/4HP8tTqPkp — Danilo Gómez Herrera PREGONERO (@danilopregonero) February 17, 2025

"Nekim ljudima jednostavno ne možeš pomoći, koliko god to želio", rekao je jedan njegov poznanik, pokušavajući objasniti emocionalnu distancu njegove obitelji.

Iako su brojne udruge i pojedinci pokušali pomoći, trajnog rješenja još uvijek nema. Prema posljednjim informacijama, nadležne službe razmatraju mogućnost da mu osiguraju smještaj i osnovnu skrb, ali konkretna pomoć još nije stigla.

