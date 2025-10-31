Kakav dvojac! Franka Batelić posvetila objavu važnoj osobi iz sjene

Naša pjevačica i poduzetnica Franka Batelić Ćorluka na šaljiv način je čestitala rođendan svom menadžeru Siniši Bevandi.

Franka Batelić Ćorluka ponovno je pokazala svoj prepoznatljiv smisao za humor i toplinu. Ovog puta prisjetila se rođendana svog dugogodišnjeg menadžera Siniše Bevande, kojem je na Instagramu posvetila objavu.

Putem Instastoryja objavila je zajedničku fotograiju, koju je Bevanda originalno objavio prije dvije godine, kada je osvojila nagradu za svoj brend dekorativne kozmetike.

Franka Batelić Ćorluka i Siniša Bevanda Foto: Instagram

"Koji ti je ono rođendan?", šaljivo je napisala Franka, otkrivši nešto niže u objavi kako je proslavio 50. rođendan. "PREŠAO SI IGRICUUU! Za još sretnije i bolji drugi dio igrice."

Franka Batelić u Londonu - 3 Foto: Instagram

Franka Batelić Foto: John Pavlish

Franka Batelić Foto: Instagram

Franka Batelić u Parizu - 3 Foto: Franka Batelić/Instagram

Franka i Siniša surađuju već godinama, a osim poslovne povezanosti, dijele i iskreno prijateljstvo. Njihovi zajednički javni nastupi i projekti uvijek su obilježeni međusobnim poštovanjem i dobrom energijom, što Franka često potvrđuje i objavama poput ove.

Jedno je sigurno — uz ovakvu menadžersku i prijateljsku energiju, Franka Batelić i Siniša Bevanda nastavljaju osvajati i glazbene i životne “igrice” s osmijehom i stilom.

