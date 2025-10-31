Sjećate li se Robin? Zvijezda hit-serije proživjela je borbu o kojoj dugo nije govorila

Cobie Smulders stoji iza jednog od najpoznatijih ženskih likova u humorističnim serijama posljednjih 15 godina, no mnogi ne znaju da se za vrijeme snimanja borila s teškom bolešću.

Prošlo je više od deset godina otkako je sa snimanjem završila iznimno popularna serija "Kako sam upoznao vašu majku". Iako su gledatelji devet sezona pratili dogodovštine Teda Mosbyja (Josh Radnor) kako pokušava upoznati majku svoje djece, većinu serije je bio zaljubljen u Robin Scherbatsky, koju je tumačila Cobie Smulders.

Kao i svoj najpoznatiji lik, Smulders je rođena u Kanadi, točnije u Vancouveru 1982. godine u obitelji nizozemskog i britanskog podrijetla. Prije nego je zakoračila u glumačke vode, bila je uspješan model, iako sama priznaje da je modeling nikada nije ispunjavao i često joj je bio frustrirajući.

Galerija 19 19 19 19 19

Serija ''Kako sam upoznao vašu majku'' Foto: Profimedia

Serija ''Kako sam upoznao vašu majku'' Foto: Profimedia

Serija ''Kako sam upoznao vašu majku'' Foto: Profimedia

Gluma je bila njezina prava ljubav. Nakon nekoliko manjih uloga u kanadskim i američkim serijama, pravi proboj doživjela je 2005. kada je dobila ulogu Robin u "Kako sam upoznao vašu majku". Njezin lik neovisne, karizmatične novinarke postao je jedan od najomiljenijih, a Cobie je preko noći postala TV zvijezda.

Jeste li gledali "Kako sam upoznao vašu majku"? Da, i sve reprize!

Jesam, jednom

Nijednom Da, i sve reprize!

Jesam, jednom

Nijednom Ukupno glasova:

Cobie Smulders Foto: Profimedia

Cobie Smulders Foto: Profimedia

Cobie Smulders Foto: Profimedia

No, njezin talent prepoznala je i velika filmska industrija. Uloga Marije Hill, agentice S.H.I.E.L.D.-a u Marvelovom svemiru, donijela joj je globalnu prepoznatljivost. Pojavila se u blockbusterima poput "The Avengers", "Captain America", "Spider-Man: Far From Home", ali i u brojnim drugim filmovima i serijama.

Osim profesionalnog uspjeha, Cobie je poznata i po svojoj borbi iz privatnog života. Kada je imala samo 25 godina, 2008. joj je dijagnosticiran rak jajnika. Nakon operacija i liječenja, paralelno snimajući seriju, uspjela je pobijediti bolest, o čemu je progovorila tek kasnije, želeći podići svijest o važnosti preventivnih pregleda i zdravlja žena.

Cobie Smulders - 1 Foto: Profimedia

Cobie Smulders - 3 Foto: Profimedia

Cobie Smulders Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je žena sa slušalicama uz nogometni teren? Vlasnica kluba ruši sve stereotipe u ovom sportu!

"Bilo je to kaotično. Mislim da je najviše bilo kaotično zato što me bilo jako strah da neću moći imati djecu. Oduvijek sam bila vrlo majčinski nastrojena, oduvijek sam voljela djecu i uvijek sam željela imati svoje vlastito dijete, i pomisao da to možda neće biti moguće, pogotovo u tako ranoj dobi, djeca mi tada, sa 25 godina, nisu bila na pameti, ali sam ih jednog dana željela, bilo je to jako teško i vrlo depresivno iskustvo", izjavila je u intervjuu za People 2018. godine.

Dodala je i kako je pretraživala Google o bolesti kako bi ju bolje razumjela i razgovaralas liječnicima, no bolest nije bila dovoljno istražena te da nije bilo mnogo dostupnih informacija, zbog čega joj je sve izgledalo depresivno.

Uništena kuća Cobie Smulders Foto: Profimedia

Cobie Smulders Foto: Profimedia

Cobie Smulders Foto: Profimedia

Danas je Cobie Smulders ne samo uspješna glumica, već i majka i aktivistica, poznata po svom šarmu, skromnosti i eleganciji. U braku je s kolegom glumcem i komičarem Taranom Killamom, koji je u šest epizoda "Kako sam upoznao vašu majku" tumačio ulogu Garyja Blaumana, a zajedno imaju dvije kćeri Shaelyn i Janitu. Početkom godine ih je pogodila velika tragedija, kada je njihov losanđeleski dom uništen u velikim šumskim požarima.

Uskoro ćemo je gledati u nezavisnom filmu "Easy's Waltz", koji trenutno traži distributera, a njezin glas se mogao čuti u animiranoj seriji "Super Team Canada", koja parodira filmove i serije o superherojima okupljajući tim koji je isključivo iz Kanade.

Unatoč velikoj životnoj borbi, Cobie Smulders je ostavila veliki trag u povijesti televizije i filma, ostvarivši uloge važnih i nezavisnih žena.

Kako danas izgleda Marshall Erikssen, pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda naše serije rastužila fanove posljednjom objavom: ''Zadnji dan...''

Pogledaji ovo Celebrity Jedan krivi pokret i sve bi otkrila! Po rubu modne katastrofe hodala prekrivena školjkama