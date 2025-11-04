David Beckham doživio veliku čast! Kralj Charles mu dodijelio titulu pred cijelom obitelji

Kralj Charles službeno je dodijelio titulu viteza Davidu Beckhamu, čime je proslavljeni nogometaš službeno postao Sir David Beckham.

Dvadesetpet trofeja, 115 nastupa za Englesku, pet međunarodnih turnira i bezbroj neprocjenjivih golova. Kada su u pitanju postignuća, teško da može bolje od toga, ali u utorak ujutro David Beckham primio je medalju koja mu je jedina nedostajala tijekom trofejima bogate karijere od 21 godine i nakon nje.

Britanski kralj Charles službeno je dodijelio titulu viteza 50-godišnjem bivšem nogometašu za zasluge u sportu i humanitarnom radu. Umirovljeni nogometaš i UNICEF-ov ambasador bio je u društvu ponosnih roditelja Teda i Sandre te odane supruge Victorije, koja je za susret Sir Davida s kraljem nosila elegantnu crnu haljinu iz vlastite modne kuće, a i sama mu je dizajnirala plavo odijelo koje je nosio za ovu prigodu.

David i Victoria Beckham

David i Victoria Beckham

David i Victoria Beckham

Tajni projekt započeo je u lipnju, kada je par saznao da će bivši nogometaš Manchester Uniteda biti odlikovan u Kraljevim rođendanskim počastima.

"David se često šali s Victorijom da mu nikad ništa ne sašije", rekao je prijatelj para za Daily Mail. "Kad su u proljeće saznali za svečanost u Windsoru, Victoria je odlučila da ima dovoljno vremena to ostvariti. Nikada prije nije napravila nešto slično, znala je da će biti zahtjevno, ali i da ima dovoljno vremena."

Bivša spajsica, koja je još za vrijeme glazbene karijere imala istančano oko za modu, dizajnirala je trodijelno odijelo i, budući da ništa ne radi napola, dala je sve od sebe kako bi bilo savršeno.

David i Victoria Beckham

David i Victoria Beckham

David i Victoria Beckham

"Činjenica da David nosi kreaciju Victorije Beckham čini poseban dan još posebnijim", zaključio je prijatelj nogometaša, koji je još lani imenovan ambasadorom Kraljeve zaklade, obrazovne dobrotvorne organizacije koju je kralj osnovao 1990. godine.

"Odrastao sam u obitelji koja je obožavala kraljevsku obitelj. Kad me kralj zamolio da se pridružim njegovoj zakladi, bio sam izuzetno počašćen i odmah sam nazvao mamu", rekao je u siječnju za Town & Country, priznavši i kako je Victoria zaplakala kad je saznala što mu se sprema: "Znala je da bi moji djed i baka bili ponosni što imam važnu ulogu u radu kraljevske obitelji i njihovim dobrotvornim organizacijama."

Kralj Charles i David Beckham

Kralj Charles i David Beckham

Princ William, princ Harry i David Beckham

princ William i David Beckham

Tom prilikom je pohvalio i 77-godišnjeg monarha, s čijim sinom i prijestolonasljednikom Williamom je u odličnim odnosima.

"Naš kralj je nevjerojatan čovjek ne samo posljednjih deset godina, već desetljećima. Imamo slične interese, pčelarstvo… i oboje volimo prirodu i podržavamo mlade ljude", poručio je Beckham, koji je odlikovan uz nobelovca Sir Kazua Ishigura te glazbene zvijezde Dame Elaine Paige.

