podržala ga Victoria

David Beckham doživio veliku čast! Kralj Charles mu dodijelio titulu pred cijelom obitelji

Piše E.G., Danas @ 14:46 Celebrity komentari
David i Victoria Beckham - 1 David i Victoria Beckham - 1 Foto: Profimedia

Kralj Charles službeno je dodijelio titulu viteza Davidu Beckhamu, čime je proslavljeni nogometaš službeno postao Sir David Beckham.

Princ William bos zaigrao odbojku u Brazilu
"Budite blagi prema meni"
Zašto se princ William bos valjao po pijesku u Brazilu?
Frankie Muniz na Instagramu pokazao sina
"Volim svog frajera!"
Fotka zvijezde Malcolma u sredini i njegova sina izazvala niz reakcija na Instagramu!
Smijeh, kaos i umjetna inteligencija: nova komedija Kazališta Moruzgva stiže u Scenoteku
Smijeh, kaos i umjetna inteligencija
Zvijezde Kumova udružili snage u novoj komediji ''Kamo ide ovaj svijet?''
Amira Medunjanin rasprodala Lisinski već drugi puta ove godine
čarobna glazbenica
Amira Medunjanin rasprodala Lisinski već drugi puta ove godine!
Saborska zastupnica Boška Ban Vlahek skinula je drastičan broj kilograma
skinula više od 65 kilograma!
Drastična promjena! Našu saborsku zastupnicu nećete prepoznati na novim fotkama
Jakov Jozinović i Aleksandra Prijović zapjevali ''Ringišpil'' Đorđa Balaševića
spontani trenutak
Poslušajte kako to zvuči kada Prija i naš Vinkovčanin ukrste glasove!
Pojavio se video groba Dina Dvornika, njegova udovica Danijela Dvornik je ogorčena
''i tako svake godine...''
Na internetu se pojavila snimka groba Dina Dvornika, Danijela je zgrožena: ''Jad i primitivizam''
Cindy Šoštarić Hadžić otvorila dječju igraonicu, ljudi šokirani cijenama
previše ili realno?
Lavina komentara na cijene paketa dječje igraonice koju je otvorila supruga našeg influencera
Životna priča Cass Elliot
razbijala stereotipove
Otišla je prerano, a priča o sendviču zasjenila je njezin nevjerojatan talent
Tko je princeza Delphine od Belgije?
neobična princeza
Godinama joj nitko nije vjerovao, a onda je DNK test razotkrio kraljevsku tajnu
Pobjegao opasni kriminalac iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
Drama u Njemačkoj
Opasan kriminalac pobjegao iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
Gusti crni dim nad Svetom Nedeljom: Izbio požar u skladištu
Buktinja
VIDEO/FOTO Veliki požar kraj Zagreba, građanima stižu poruke: "Zatvorite prozore..."
Studentica u BiH zaražena davno iskorijenjenom bolešću: Oglasili se epidemiolozi
sprječavanje širenja zaraze
Studentica u BiH zaražena davno iskorijenjenom bolešću: Oglasili se epidemiolozi
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Stupnjevi invaliditeta: Kako se određuju?
Piše liječnik
Stupnjevi invaliditeta: Kako se određuju?
Upala porebrice: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Piše liječnik
Upala porebrice: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Urnebesan meme o Berošu osvojio društvene mreže! Pogledajte zašto
Meme
Urnebesan meme o Berošu osvojio društvene mreže! Pogledajte zašto
Muškarac s "najvećim penisom na svijetu" odgovorio je pitanja koje su svi željeli znati
Zanimljivo
Muškarac s "najvećim penisom na svijetu" odgovorio je na pitanja koja su svi željeli čuti
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Novi posjetitelj
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Bliži se kraj poznate kompanije čije robote u svojim kućanstvima imaju i mnogi Hrvati
Na rubu bankrota
Bliži se kraj poznate kompanije čije robote u svojim kućanstvima imaju i mnogi Hrvati
Zaboravljena tehnologija vraća se jača nego ikad i mogla bi spasiti planet od AI energetske krize
Pronađeno rješenje
Zaboravljena tehnologija vraća se jača nego ikad i mogla bi spasiti planet od AI energetske krize
Drevni Zemljin zrak star 6 milijuna godina pronađen u antarktičkom ledu
Nevjerojatno otkriće
Drevni Zemljin zrak star 6 milijuna godina pronađen u antarktičkom ledu
HRVATSKA – FARSKI OTOCI Evo kad počinje prijenos, u akciji nova imena
NA NOVOJ TV I GOL.HR-U!
HRVATSKA – FARSKI OTOCI Evo kad počinje prijenos, u akciji nova imena
Novak Đoković otkrio zbog čega je preselio obitelj iz Srbije: "Nisam to planirao, ali...
Atena novi dom
Novak Đoković otkrio zbog čega je preselio obitelj iz Srbije: "Nisam to planirao, ali..."
Aleksandar Zorić oglasio se na društvenim mrežama nakon kontroverznog poraza Ante Delije u UFC-u
TKO JE PREKRŠIO PRAVILA?
Sudac broj 1 u regiji o skandalu UFC-a s Delijom: Evo tko je u pravu
MasterChef: Tatjana izbacila Selmu iz takta: "Osjećam se glupo jer ja ne vidim svoju svrhu!"
NAPETO!
Tatjana izbacila Selmu iz takta: "Osjećam se glupo jer ja ne vidim svoju svrhu!"
U dobru i zlu: Ne može izdržati ne reći joj istinu - hoće li popustiti?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Ne može izdržati ne reći joj istinu - hoće li popustiti?
MasterChef: Renata oplela po Ottu: "Ottovo ponašanje pokazuje nepoštivanje!" Je li vama bilo smiješno?
DVIJE STRANE
Renata oplela po Ottu: "Ottovo ponašanje pokazuje nepoštivanje!" Je li vama bilo smiješno?
Omiljeni recept Stjepana Vukadina: Savršenstvo okusa u samo 3 sastojka
Korak po korak
Omiljeni recept Stjepana Vukadina: Savršenstvo okusa u samo 3 sastojka
Jednostavna, ukusna i zdrava: Pita od naranče i čokolade koja se ne peče
Za 15 minuta
Jednostavna, ukusna i zdrava: Pita od naranče i čokolade koja se ne peče
Stabljike celera zašto su dobre za zdravlje
5 eura za kilogram
Bez ovog povrća nema niti jedne dobre juhe i variva, a čini čuda za zdravlje
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
Njemački Mercedes bugarskoj tvrtki oduzeo domenu Mercedes.hr
Nije im prvi put
Njemački Mercedes bugarskoj tvrtki oduzeo domenu Mercedes.hr
Direktori vodećih investicijskih banaka: Slijedi preokret, pripremite se na značajan pad dionica
Sudar sa stvarnošću
Direktori vodećih investicijskih banaka: Slijedi preokret, pripremite se na značajan pad dionica
Najpopularnija imena za djevojčice i dječake u 2025. godini
Stigli podaci
Jeste li iznenađeni? Ovo su najpopularnija imena za dječake i djevojčice u 2025. godini
Stiže Dabrov mjesec u znaku bika
Trebate je čuti
Studeni nam donosi jedan od najintenzivnijih nebeskih trenutaka, njegova je poruka moćna
