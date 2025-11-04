Legendarni glumac zabrinuo fanove svojim ponašanjem: "Kao da je zaboravio..."

Morgan Freeman zabrinuo je svoje fanove jer je djelovao dezorijentirano u emisiji Jennifer Hudson.

Legendarni 88-godišnji glumac Morgan Freeman izazvao je zabrinutost među fanovima nakon što se pojavio u emisiji "The Jennifer Hudson Show", u kojoj su mnogi primijetili njegov vidno postariji i pomalo zbunjeni izgled.

U videu koji je tijekom vikenda podijeljen na društvenim mrežama oskarovac, poznat po nezaboravnim ulogama u filmovima poput "Iskupljenje u Shawshanku" i "Sedam", prikazan je kako polako prolazi kroz poznati "tunel duhova" emisije dok mu produkcijska ekipa plješće i bodri ga.

Galerija 32 32 32 32 32

Morgan Freeman - 1 Foto: Profimedia

Morgan Freeman - 2 Foto: Profimedia

Iako se u nekoliko trenutaka nasmiješio, gledatelji su primijetili da djeluje preopterećeno i nesigurno, a članovi osoblja pomagali su mu dok je hodao hodnikom. Na kraju je zastao i naslonio se na zid, što je dodatno potaknulo komentare zabrinutih obožavatelja.

Na društvenoj mreži X fanovi su počeli izražavati tugu i zabrinutost zbog njegova stanja.

Morgan Freeman - 1 Foto: Profimedia

Morgan Freeman - 1 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Tko je predivna supruga Ivice Kostelića? S minimalno šminke privukla je svu pažnju

"Izgleda zbunjeno, kao da nije znao što treba raditi. Kao da ga je sve previše stimuliralo", "Sad me rastužilo, stvarno je ostario", "Izgledalo je kao da je nekoliko puta zaboravio gdje se nalazi dok je hodao tim hodnikom", "Morgan Freeman je uvijek bio star u našim očima, ali ovo je prvi put da stvarno izgleda ovako staro. Provjerite svoje bake i djedove", stoji među mnogim komentarima zabrinutih korisnika društvenih mreža, a jedan koji se istaknuo pokušao je uvjeriti druge kako je sve u redu: "Ima 88 godina! Samo sam sretan što još hoda bez pomoći."

Morgan Freeman - 6 Foto: Profimedia

Morgan Freeman - 4 Foto: Profimedia

Morgan Freeman - 5 Foto: Profimedia

Morgan Freeman (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Osim nepravilnog hoda, Freemanovi fanovi uočili su kako je glumac ponovno nosio crnu rukavicu na lijevoj ruci, što radi već više od desetljeća. Glumac je ranije otkrio da pati od fibromialgije, kroničnog stanja koje uzrokuje jake bolove u mišićima i živcima, a koje se razvilo nakon teške prometne nesreće 2008. godine.

U nesreći u kojem se njegov automobil prevrnuo nekoliko puta, zbog čega je bio toliko oštećen da su ga vatrogasci morali rezati iz olupine, zadobio je ozljede ruke i lakta, a kasnije je otkrio da mu je ruka ostala djelomično paralizirana.

Morgan Freeman - 3 Foto: Profimedia

Morgan Freeman - 1 Foto: Profimedia

Morgan Freeman - 2 Foto: Profimedia

Morgan Freeman - 1 Foto: Profimedia

Unatoč zdravstvenim poteškoćama, Morgan Freeman i dalje nastavlja raditi te povremeno prihvaća projekte koji ga inspiriraju. No, njegovo posljednje pojavljivanje podsjetilo je publiku na to koliko se legendarni glumac promijenio tijekom godina, a zasigurno nije pomoglo ni to da je početkom godine ostao bez svog velikog prijatelja Genea Hackmana.

Zašto stalno nosi zlatne naušnice, otkrijte OVDJE.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Tek kada se okrenula bilo je jasno da uopće ne nosi kratku suknju!

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Znate li tko je on? Zbog ovog igrača žene mijenjaju mišljenje o opasnom sportu!

Pogledaji ovo Celebrity Velik dan za Ivicu Kostelića: Njegova preslatka djeca ukrala su pozornost na premijeri filma!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Otišla je prerano, a priča o sendviču zasjenila je njezin nevjerojatan talent