Tko je predivna supruga Ivice Kostelića? S minimalno šminke privukla je svu pažnju

Na zagrebačkoj premijeri filma ''Freedom'' Ivice Kostelića najveću pažnju okupljenih privukla je njegova supruga Elin.

Poznati skijaš Ivica Kostelić ovog je puta u središtu pozornosti ne toliko zbog svoje nove sportsko-filmske uloge, već uz iznimnu pratilju – svoju suprugu, godine-godinama prekrasnu i uvijek diskretno elegantnu Elin.

Na premijeri njegovog filma ''Freedom'', nastavku njegove velike ljubavi prema planinama i izazovima, Elin se pojavila u rijetkom javnom izdanju – i to gotovo potpuno prirodna, bez uobičajene teške šminke.

Ivica Kostelić sa suprugom Elin i djecom - 2 Foto: Marko Seper/Pixsell

Elin, koja je inače s Islanda, došla je na premijeru u nenametljivom izdanju: prirodne kose, s minimalno šminke i u opuštenom izadnju, a jasno se vidjelo da se ugodno osjeća u svojoj koži.

Ivica Kostelić sa suprugom Elin i djecom - 1 Foto: Marko Seper/Pixsell

Islanđanka se u potpunosti prilagodila hrvatskom načinu života, koji nije ni sličan njezinom prijašnjem životu. Jednom je izjavila da joj nije bitno gdje živi već da je uz svog supruga i djecu jer je oni čine najsretnijima.

Ivica Kostelić - 2 Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Lijepa Elin, koja se prije prezivala Arnarsdottir, upoznala se s Ivicom početkom 2006. godine na ledenjaku na kojem je on tad trenirao, a i ona se tad bavila natjecateljskim skijanjem.

Ljubav je brzo planula pa je Elin Ivicu iste godine posjetila na Mljetu gdje je ljetovao s obitelji koju je također brzo osvojila. Iako su se 2011. godine pojavile glasine da su prekinuli te da se on zbližio s jednom voditeljicom, njihovo zajedničko pojavljivanje u Dubrovniku pokazalo je da je njihova veza nikad čvršća.

Inače, Ivica sa suprugom Elin, s kojom je u braku su od 2014. godine, ima blizanke Janu i Katu te dvojicu sinova, Ivana i Leona.

Elin je na vjenčanju kuma bi, dok je Ivici kum bio njegov skijaški kolega Natko Zrnčić-Dim.

Ivica je i ponosan ujak malenog Oskara, sina njegove sestre Janice koju zadnjih godina rijetko viđamo.

