Drastična promjena! Našu saborsku zastupnicu nećete prepoznati na novim fotkama

Saborska zastupnica Boška Ban Vlahek skinula je drastičan broj kilograma, na novim fotografijama je neprepoznatljiva.

Bivša SDP-ova saborska zastupnica, danas nezavisna, 43-godišnja Boška Ban Vlahek, prije nekoliko dana privukla je pozornost fotografa na konferenciji za medije.

Naime, svi su primijetili njenu novu liniju nakon drastičnog gubitka kilograma.

Boška Ban Vlahek - 2 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

O svojoj želji da smršavi govorila je i prije četiri godine kada je otkrila kako joj je vaga pokazala da ima 169 kilograma. Tada je shvatila kako joj je potrebna promjena i počela je vježbati i hraniti se zdravije i izbacila je iz prehrane ugljikohidrate, slatkiše i slatke napitke. Do danas je skinula više od 65 kilograma.

Boška Ban Vlahek - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Boška Ban Vlahek - 4 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

''Osjećam se snažnije i zdravije nego ikad prije. To mi omogućuje da još bolje obavljam svoj posao i budem prisutnija u životima svoje djece'', rekla je za 24 sata.

''Sve je počelo prije godinu dana, kada sam shvatila da moje zdravlje treba postati prioritet. Nije bilo lako donositi promjene, posebno uz sve obaveze koje imam, ali odlučila sam da moram biti uzor svojoj djeci i pokazati im da se trud i posvećenost isplate'', izjavila je Boška.

Boška Ban Vlahek - 8 Foto: Patrik Macek/Pixsell

Boška Ban Vlahek - 7 Foto: Neva Zganec/Pixsell

''Jedan od osnovnih ciljeva rada na sebi osvještavanje je onoga što se krije u podsvijesti i mijenjanje ograničavajućih uvjerenja u pozitivna. Kad se borimo sa suvišnim kilogramima, rijetko pomišljamo da su naši životni stavovi i uvjerenja sudjelovali u njihovu nakupljanju jednako koliko i nezdrava hrana i nedostatak fizičke aktivnosti. Da bismo došli do željene linije, trebamo prihvatiti sebe onakve kakvi jesmo i naučiti svoje tijelo gledati drukčijim očima'', izjavila je tada.

Boška Ban Vlahek - 10 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Boška Ban Vlahek - 6 Foto: Patrik Macek/Pixsell

Boška Ban Vlahek - 5 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Rođena 6. studenoga 1981. u Čakovcu, Boška Ban Vlahek po struci je magistra ekonomije. Diplomirala je Menadžment turizma i sporta na Međimurskom veleučilištu, a gotovo petnaest godina radila je u Turističkoj zajednici Čakovca, gdje je bila pomoćnica direktora. Upravo taj spoj turizma, menadžmenta i lokalne povezanosti postao je temelj njezina kasnijeg političkog djelovanja.

U Hrvatski sabor ušla je 2020. godine kao zastupnica Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP), a mandat je potvrdila i u 11. sazivu Sabora. Od 2025. djeluje kao nezavisna zastupnica, no i dalje ostaje aktivna u saborskim odborima za međuparlamentarnu suradnju te za lokalnu i regionalnu samoupravu.

Boška Ban Vlahek - 1 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Boška Ban Vlahek poznata je po predanom zalaganju za razvoj svog Međimurja. Samo prošle godine predložila je čak 44 amandmana vezana uz lokalne projekte, ukupne vrijednosti oko 65 milijuna eura. U političkom svijetu doživljava se kao glas regije koja često ostaje izvan fokusa nacionalne politike.

