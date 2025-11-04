Vrlo rijedak istup nekoć najpoznatijih blizanki Hollywooda, danas su vlasnice milijunskog biznisa!

Mary-Kate i Ashley Olsen, nekadašnje glumačke zvijezde, zablistale su na dodjeli CFDA nagrada kao modne dizajnerice godine, potvrđujući uspjeh svog luksuznog brenda The Row.

Mary-Kate i Ashley Olsen, nekoć najpoznatije blizanke Hollywooda, ponovno su zablistale, ali ovaj put daleko od reflektora iz prošlosti.

U crnim, elegantnim izdanjima, pojavile su se na crvenom tepihu dodjele CFDA nagrada u New Yorku, gdje su preuzele priznanje za američke dizajnerice modnih dodataka godine, zahvaljujući svom luksuznom brendu The Row.

Mary-Kate i Ashley Olsen - 4 Foto: Profimedia

Sestre koje su odrasle pred kamerama, danas vode modno carstvo vrijedno milijardu dolara, a glumu su napustile već godinama. U svom govoru zahvalile su onima koji ih podržavaju.

Mary-Kate i Ashley Olsen - 5 Foto: Profimedia

Mary-Kate i Ashley Olsen - 1 Foto: Profimedia

"Našim nevjerojatnim kupcima koji nam zaista daju priliku da radimo ono što volimo, hvala vam od srca," rekla je Mary-Kate uz Ashley kraj sebe.

Mary-Kate i Ashley Olsen - 2 Foto: Profimedia

Posebnu zahvalu uputile su i obitelji, rekavši da su im upravo njihova ljubav i dobrota omogućile da svakodnevno dolaze na posao s osmijehom.

Mary-Kate i Ashley Olsen - 3 Foto: Profimedia

Njihovo pojavljivanje iznenadilo je mnoge jer se posljednjih godina gotovo uopće ne pojavljuju u javnosti. Posljednji put viđene su u rujnu na zabavi u sklopu Tjedna mode u New Yorku.

Ashley i Mary-Kate Olsen - 5 Foto: Profimedia

Mary-Kate i Ashley Olsen - 1 Foto: Profimedia

Mary-Kate i Ashley prvi su put postale slavne s nepuna četiri mjeseca, kad su počele glumiti Michelle Tanner u seriji "Puna kuća". Do osme godine bile su vlasnice vlastite produkcijske kuće, a nizom filmova i proizvoda postale su ikone generacije.

No nakon što su ušle u odraslu dob, povukle su se iz showbusinessa i potpuno se posvetile modi. Njihov brend The Row, osnovan 2006. u New Yorku, izrastao je u globalno prepoznatljiv simbol minimalizma i luksuza, dostupan u 37 zemalja.

