Ribafish s partnericom proslavio sedam godina ljubavi: "32 puta dnevno pita kad ću je ženiti..."

Ribafish je uz duhovitu poruku na Facebooku proslavio sedmu godišnjicu veze s partnericom Kasandrom Draganić.

Domagoj Jakopović Ribafish i njegova partnerica Kasandra Draganić obilježili su sedam godina veze, a tim povodom Ribafish se oglasio na Facebooku.

"Nije lako s Kasandrom. Ujutro ne funkcionira, hrče, zapovijeda, ne sluša kad je bolesna, kuha što ona voli, soba joj zgleda kao Dresden 1945., kad popije, prepametna je, 18 puta dnevno spomene da je debela, 32 puta kad ću je ženit... I tak već sedam godina, možda je i do mene? Mada, bit će da i ona ima nekih sitnih prigovora. Uglavnom, sretna nam godišnjica", napisao je uz niz zajedničkih fotografija.

Odgovor nije dugo čekao – u komentarima se oglasila i Kasandra uz šalu: "Ne laži, prepametna sam uvijek."

Par se upoznao na roštilju kod zajedničkog prijatelja, poznatog food blogera Darka Kontina, no iskrice su se pojavile tek nešto kasnije, kada je Kasandra prekinula prethodnu vezu. Prvi spoj bio je, kako i priliči jednom gurmanu – uz pivo i štrudlu od vrganja.

"Tamo je bilo svakojake ekipe koja voli pojesti i popiti, a među njima bili su Kasandra i njezin dečko... Nakon prekida s dečkom otišli smo na pivicu. Mislio sam da će doći i on, ali nije, i eto", prisjetio se Ribafish u intervjuu za Story.