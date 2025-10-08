Ribafish se prisjetio prerano preminulog sina, koji bi ovih dana napunio 20 godina

Na društvenim mrežama Ribafish je podijelio objavu posvećenu sinu.

Kolumnist i bloger Domagoj Jakopović Ribafish na društvenim se mrežama prisjetio sina Roka, koji je preminuo prije sedam godina, a ovih bi dana proslavio 20. rođendan.

''Sretan rođendan, Mališa. Preplivali smo more. Voli te tata'', napisao je na Facebooku uz video na kojem pored mora vrti sinov fidget spinner.

Podsjetimo, iz goleme tuge nastao je projekt RokOtok. Ribafish je pet godina plivao od otoka do otoka po cijelom Jadranu, a nedavno je napokon doplivao do kraja obećanja koje je dao sinu.

''Kraj jednog poglavlja, jedne priče i bio sam jako izgubljen, prazan, kao da je netko iskopčao aparate, ali evo puno ljubavi, 300 ljudi u Puntu, pa 300 ljudi u Umagu. Ljudi su ti koji te pune energijom, ti divni obični ljudi'', ispričao je u našem IN magazinu.

A što nam je još rekao, pogledajte u prilogu OVDJE.

Na sedmu godišnjicu smrti sinčića Ribafish je objavom na društvenim mrežama rasplakao sve, a možete je pročitati OVDJE.

