Ribafish ispunio obećanje koje je dao preminulom sinu: ''Teško je naći utjehu, teško se vratiti...''

Zbog prerano preminulog sina Domagoj Jakopović Ribafish preplivao je Jadran, od Dubrovnika do Savudrije. Plivao je pet ljeta, a nakon 50 otoka i 23 plaže, njegov projekt RokOtok završava. Kakva mu je to bila terapija, podijelio je s našom Julijom Bačić Barać za IN magazin.

''Život nije fer, život je zločest, kad misliš da si ukrotio život on te baci na nekakvu drugu stranu. Teško je naći utjehu, teško se vratiti'', govori Domagoj Jakopović Ribafish.

Tata i sin imali su plan - zajedno obići sve naseljene hrvatske otoke, ali život je, nažalost, isplanirao nešto drugo. Domagoj Jakopović Ribafish bez sina Roka ostao je kad mu je bilo samo 12 godina.

''Ne bi ja nikad plivao preko mora da je sve bilo kako je trebalo biti'', govori Ribafish.

Iz te goleme tuge nastao je projekt RokOtok. Ribafish je pet godina plivao od otoka do otoka po cijelom Jadranu, a prošlog tjedna napokon je doplivao do kraja obećanja koje je dao sinu.

''Kraj jednog poglavlja, jedne priče i bio sam jako izgubljen, prazan, kao da je netko iskopčao aparate ali evo puno ljubavi, 300 ljudi u Puntu, pa 300 ljudi u Umagu, ljudi su ti koji te pune energijom, ti divni obični ljudi'', govori Domagoj.

'Puno emocija, puno praznine, ali ipak više veselja zbog toga što smo nekim klincima uljepšali ljeto i da smo njih i roditelje bolje povezali'', govori Ribafish.

Upravo to bio je i njegov cilj - da i djeci i odraslima u svakom mjestu do kojeg je plivao, ukaže da im treba više kvalitetnog druženja i vremena provedenog u prirodi, daleko od ekrana.

''Previše smo usmjereni na stjecanje bogastva, na materijalno, puno je bitnije voziti dva auta i imat tri apartmana nego sjesti i odigrati neku đengu s klincem, nasmijati se, zagrliti se'', priča Domagoj.

Sati i sati plivanja, a onda predavanja, radionice i druženje na plažama - tako je Ribafish od 2019. provodio dobar dio ljeta, okružen najmlađima.

''Da je svaki peti klinac naučio nešto iz tog predavanja, da sad više pazi na prirodu, da pazi gdje će baciti plastiku i da više vremena provodi s roditeljima i razgovarajući s roditeljima. Ima uspona padova, ima ih kojima je dovoljno to što si doplivao do njih, a ima i onih koji kažu joj, a neće biti mobitela u paketu? Samo treba komunicirati s njima, pričati im'', kažu.

Nakon gubitka sina, bio je u teškom stanju, razmišljao i o najcrnjim scenarijima, a projekt RokOtok pomogao mu je da nastavi dalje.

'Ne bi nikom poželio da dođe uopće u blizinu takvih emocija. Opcija A je bila otići, predati se, a opcija B je bila zagristi i dati sve od sebe da se takav nekakav užas ne ponovi nekom drugom. Odabrao sam taj teži put i nadam se da sam uspio nekom pomoći'', priznaje Domagoj.

Zato mnogo vremena provodi u razgovoru i s djecom i odraslima.

''Ponekad se zna dogoditi da ljudi koji imaju istu ili sličnu situaciju da se jave i onda provedmeo sate u pričanju ili se nađemo i gledamo svaki u svoj pod'', priča Domagoj.

Preplivao je ovaj profesor geografije, voditelj i gastro bloger cijeli Jadran, od Dubrovnika do Savudrije, a bilo je na tom putu tijekom 5 ljeta i prilično izazovnih plivačkih dionica.

''Od Dubrovnika do Koločepa gdje se ne smije plivati jer se tu kruzeri okreću preko tih nekih plivanja, di čak ni veliki Veljko Rogošić nije to isplivao, od Mljeta do Korčule gdje je more ispod tebe 100 m dubine gdje ne gledaš ravno nego samo čekaš da to prođe'', priča Domagoj.

''Sva sreća nije bilo morskih pasa u svih pet godina, vidio sam jednu ogromnu ražu, stotine meduza i naravno najopasnija životinja u moru, a to je čovjek. Bilo je tu glisera koji su išli na nas, jedan brod nas je skoro udario, ove godine je jedna baka na supu se zabila u nas'', priča Domagoj.

Obećanje koje je dao sinu - ispunio je. Obišao je 50 otoka i 23 plaže diljem Jadrana.

A što dalje? Vidjet ćemo.

Preplivao je više od 400 kilometara, a najveća snaga bio mu je njegov Rok.

''A to je..Rok... Ja ne znam, ja vjerujem da postoji nekakva sila nešto što vrti sve konce. Ja mislim da je on tu negdje u tom programu gore, da mu je lijepo da mu je bolje nego ovdje i da s guštom gleda kako se znojim, ja njemu namignem i on meni pošalje neki znak uvijek, i tiu je, tu je'', smatra Ribafish.

Za sina je preplivao more. Ni valovi ni dubine nisu ga u tome mogli spriječiti, kako i bi, kad se nije s njima borio sam.

''Nas dvojica plivamo sve ovo, nitko normalan ne bi mogao isplivati ovo sam, tako da hvala mu za Jadran, hvala mu za preplivano more'', zaključio je emotivni Ribafish.

