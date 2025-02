Neutješni Ribafish javio se na tužnu obljetnicu: ''Neka ti je lijepo i mirno tamo gdje jesi...''

Domagoj Jakopović Ribafish prisjetio se sina na njegovu sedmu godišnjicu smrti, objava je brojne rasplakala.

Kolumnist i bloger Domagoj Jakopović Ribafish s tugom se prisjetio svojeg sina Roka na sedmu godišnjicu njegove smrti.

"Vani je taman svitalo, dan je obećavao biti kišan i tmuran, dignuo sam se, pospremio brzinski stan, skuhao kavu i složio doručak te krenuo buditi Mališu. Klasična roditeljska snooze funkcija kad prvi put dođeš tiho, drugi put veselo i treći put kao strogo, ono, ajde više, moraš u školu, sad je već stvarno kasno... Junior je poput većine klinaca bezvoljno ležao i rekao – ''Ne da mi se.'' Sad bi uslijedilo klasično hrvanje, šora jastucima i njegova pobjeda, ali sinulo mi je nešto drugo", započeo je dirljivu objavu.

"Kako je obožavao balone na helij, tako smo uvijek imali doma barem jednog, kupljenog kao suvenir s izleta ili nekog blejanja po gradu. I jedan je upravo bio zakeljen za strop. Rekao sam ''Ako te sad dignem iz kreveta bez upotrebe sile, hoćeš li se trenutačno obući i pojesti doručak?'' OK, pažnja je kupljena, vidio sam ga kako podiže obrvu i sporo kaže ''Dooobro... Kak to misliš?''. Uzeo sam balon s pripadajućom vezicom i zavezao mu ga oko ruke. ''Evo, sad će te balon podić!' prisjeća se Ribafish.

"Junior se onako jutarnje hrapavo počeo smijati, lagano ustao iz kreveta te krenuo prema kupaonici. Zagrlili smo se, pusa u čelo, ja krenuo provjeravati knjige, i pogledavši ga, shvatim jedan sitan detalj. Naime, spavam ne baš pretjerano mirno, i skoro uvijek se budim s lijevom nogavicom pidžame podignutom iznad koljena. Pogledam Mališu, raščupanog i krmeljavog – s lijevom nogavicom podignutom iznad koljena...", dodao je.

Posljednjim dijelom sve je slomio do kraja.

"Počeo je još jedan naizgled običan dan, ali kako život piše priče kako on želi, sada se, milijardu godina otkad te više nema sine, prisjećam naših lijepih trenutaka i raspadam kao veliki, stari puzzle... Neka ti je lijepo i mirno tamo gdje jesi Rok, beskrajno fališ, voli te tvoj tata", napisao je.

Domagoj Jakopović Ribafish - 4 Foto: Nova TV

Podsjetimo, Ribafish je u čast svojeg sina organizirao projekt RokOtok u kojem je plivanjem povezao sve naseljene hrvatske otoke. Četiri godine trebale su mu za realizaciju ovog projekta, kojim je ispunio obećanje dano sinu, s kojim je rado obilazio otoke.

"Kad se nešto obeća to se mora ispuniti, evo na teži način, tužniji način, ali užasno sam ponosan i na sebe i na sve ljudi koji su omogućili to sve. Pedeset otoka, pedeset priča. Sad da mi netko kaže da su svi ti otoci isti, tu sam ja da kažem da je sasvim drugačije. Potpuno su drugačiji jedan od drugog. Ovdje ne razgovaraju dvije familije, tamo svi sa svima razgovaraju, dvije različite priče. Mislim da bi Rok bio ponosan na svog starog, debelog, ćelavog i da bi rekao - ajde bar si nešto napravio", ispričao je tada Ribafish u IN magazinu.

