Tko je pjevačica koja je na Dori rasturila izvedbom pjesme "Mama ŠČ"?

Norveška predstavnica na Eurosongu 2023. Alessandra Mele nastupala je tijekom prebrojavanja glasova u drugom polufinalu Dore.

Grad Opatija ovoga tjedna je središte hrvatske glazbe. U Sportskoj dvorani Marina Cvetkovića večeras je održana druga polufinalna večer glazbenog natjecanja Dora 2025., putem kojeg Hrvatska bira predstavnika za baselski Eurosong. Osam preostalim mjesta u velikom finalu, koje će se održati u nedjelju 2. ožujka, popunili su Fenksta, Marko Škugor, Marko Bošnjak, Luka Nižetić, laurakojapjeva, Ogenj, Petar Brkljačić i Filomena.

Dok su se prebrojavali glasovi publike, a pozornicu je došla nekadašnja norveška predstavnica Alessandra Mele, koja je ovu nordijsku zemlju predstavljala na Eurosongu 2023. u Liverpoolu s pjesmom "Queen of Kings". Simpatična Norvežanka iznenadila je publiku u Opatiji otpjevavši i pjesmu grupe Let 3 "Mama ŠČ", odjevena u Prljin kaput.

Alessandra Mele - 2 Foto: Afp

Čak i prije samog finala norveškog izbora Melodi Grand Prix prije dvije godine, njezina pjesma "Queen of Kings" je postala viralna na TikToku, zahvaljujući korisniku EuroVanya koji je tu pjesmu stavio kao podlogu za Miss Universe Ukrajine.

Alessandra je rođena u Italiji u obitelji Talijana i Norvežanke, a u majčinu rodnu zemlju se preselila nedugo nakon završetka srednje škole. U Lillehammeru je upisala akademiju za glazbenu produkciju, a tijekom studija prijavila se za norvešku verziju showa "The Voice". Pod mentorstvom Espena Linda došla je do live emisija, gdje je bila eliminirana. Međutim, brzo nakon ispadanja na "The Voiceu", snimila je i prijavila pjesmu "Queen of Kings" za norveški izbor.

Njezinu reakciju na rezultate norveškog izbora možete pogledati OVDJE.

Bila je jedan od favorita za pobjedu na Eurosongu, a zahvaljujući velikoj podršci publike, došla je do petog mjesta, što je bio najbolji norveški rezultat od 2013. godine. Poslije natjecanja objavila je još osam singlova i EP, a 2024. godine je trebala pročitati glasove norveškog žirija na Eurosongu u Malmöu. Međutim, samo nekoliko sati prije finala, povukla se s te funkcije zbog odnosa Europske radiotelevizijske unije prema Joostu Kleinu, diskvalificiranom nizozemskom predstavniku.

Alessandra Mele - 2 Foto: Afp

Kakvi su komentari na nastupe izvođača, pročitajte OVDJE.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Danijela Dvornik skinula šavove pa pokazala lice nekoliko dana nakon zahvata: ''Treba biti strpljiv!''

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Ovaj muškarac nekad je bio žena, prije pet godina šokirao je objavom o promjeni spola

Pogledaji ovo Celebrity Bombastično izdanje Lidije Bačić zasjenio detalj u pozadini fotke: ''Mogla si barem...''

Pogledaji ovo Celebrity Jedan od favorita Dore magijom i mračnom estetikom pokorio je opatijsku pozornicu!

Pogledaji ovo Celebrity Odabrano je i drugih osam finalista Dore koje ćemo slušati opet u nedjelju!

Pogledaji ovo Celebrity Nastup velikog favorita Dore usporedili sa scenama iz filma Angeline Jolie: "Jedino nas on može spasiti"