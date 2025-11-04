Monica iz Prijatelja u 63. godini pokazala nevjerojatnu figuru u badiću!

Courteney Cox oduzima dah u bikiniju, ovako nevjerojatno izgleda sa 61 godinom.

Glumica Courteney Cox, zvijezda legendarne serije ''Prijatelji'', još jednom je dokazala da godine za nju ne znače ništa.

U novom izdanju, snimljena je kako uživa na plaži, u crnom bikiniju koji je savršeno istaknuo njezinu zavidnu figuru.

Courteney Cox - 1 Foto: Profimedia

Courteney Cox - 4 Foto: Profimedia

Iako je zakoračila u sedmo desetljeće života, Courteney izgleda nevjerojatno fit i mladoliko. S mokrom kosom, bez trunke šminke i s iskrenim osmijehom, glumica je zračila samopouzdanjem i prirodnom ljepotom. Njenom tijelu, oblikovanom redovitim vježbanjem i zdravim načinom života, mogle bi pozavidjeti i mnogo mlađe kolegice.

Courteney Cox - 2 Foto: Profimedia

Fanovi diljem svijeta oduševljeni su njezinim izgledom i energijom, a mnogi komentiraju da je Courteney vječna Monica — uvijek elegantna, duhovita i nevjerojatno atraktivna.

Matthew Perry i Courteney Cox - 2 Foto: Profimedia

Courteney Cox i Matthew Perry - 2 Foto: Profimedia

Courteney Cox (Foto: AFP) Foto: Afp

