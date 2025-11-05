Duboki izrez: Za let avionom u prvi plan stavila je svoj raskošni dekolte

Reality diva sletjela je u Los Angeles u izdanju koje je stavilo njezin bujni dekolte u prvi plan.

Kim Kardashian ponovno je uspjela ono što joj ide najbolje - privući pažnju bez da izgovori ijednu riječ.

Ovoga puta paparazzi su je ulovili pri dolasku u Los Angeles, a prizor na aerodromu bio je sve samo ne običan.

Reality zvijezda, poduzetnica i modna ikona pojavila se u uskoj bordo majici dubokog izreza koji je u prvi plan stavio njen raskošni dekolte.

Kim Kardashian Foto: Profimedia

Kim Kardashian Foto: Profimedia

Kombinaciju je upotpunila širokim hlačama iste nijanse i velikim crnim sunčanim naočalama.

Kim Kardashian Foto: Profimedia

Kim Kardashian Foto: Profimedia

Kim je samouvjereno koračala pistom, ne onom modnom, nego zračnom, i pokazala da joj ne treba ni crveni tepih da bi bila glavna atrakcija dana.

Kim Kardashian Foto: Profimedia

Kim Kardashian - 2 Foto: Profimedia

Kim Kardashian Foto: Profimedia

