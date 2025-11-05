Duboki izrez: Za let avionom u prvi plan stavila je svoj raskošni dekolte

Reality diva sletjela je u Los Angeles u izdanju koje je stavilo njezin bujni dekolte u prvi plan.
Kim Kardashian ponovno je uspjela ono što joj ide najbolje - privući pažnju bez da izgovori ijednu riječ.3 vijesti o kojima se priča oštra reakcija Thompson odgovorio Tomaševiću: Objavio dokument koji mijenja sve? rijetki prizori Janica Kostelić na važan događaj svog brata stigla s partnerom, kojeg inače skriva od javnosti ''meni je žao...'' Iskreni intervju Alena Vitasovića: ''Alkohol mi je uništio pola života, u neku ruku još ga uništava''
Ovoga puta paparazzi su je ulovili pri dolasku u Los Angeles, a prizor na aerodromu bio je sve samo ne običan.
showbuzz Foto: DNEVNIK.hr
Reality zvijezda, poduzetnica i modna ikona pojavila se u uskoj bordo majici dubokog izreza koji je u prvi plan stavio njen raskošni dekolte.
Kim Kardashian Foto: Profimedia
Kim Kardashian Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Monica iz Prijatelja u 63. godini pokazala nevjerojatnu figuru u badiću!
Kombinaciju je upotpunila širokim hlačama iste nijanse i velikim crnim sunčanim naočalama.
Kim Kardashian Foto: Profimedia
Kim Kardashian Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Lille poslala sočnu poruku fanovima u izdanju kojim je zalijepila sve poglede na sebe
Galerija 27 27 27 27 27
Kim je samouvjereno koračala pistom, ne onom modnom, nego zračnom, i pokazala da joj ne treba ni crveni tepih da bi bila glavna atrakcija dana.
Kim Kardashian Foto: Profimedia
Kim Kardashian - 2 Foto: Profimedia
Kim Kardashian Foto: Profimedia
1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Pogledi, dodiri i haljina s otvorom! Maja Šuput i fatalni Splićanin zvijezde revije u Zadru
1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Što je to sve nabacala na sebe? Ovaj bizaran outfit teško će nadmašiti!
Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se Topange iz velikog hita? Iza nje je velika borba