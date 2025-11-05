Što to skriva novi dom Kate i Williama? Uređenje otkriva stil buduće kraljice!

Novi dom princa Williama i Kate Middleton Forest Cottage je dvorac iz 18. stoljeća, a u njemu se obitelj nada novom početku nakon turbulentnog razdoblja.

Dok se princ William i Kate Middleton sa svojom troje djece udomaćuju u svom "zauvijek domu" Forest Lodgeu, imaju mnogo toga za diviti se u novom okruženju: venecijanskim prozorima, mramornim kaminima i bačvastom svodu u hodniku.

Kako pišu britanski mediji, buduća britanska kraljica se navodno iznimno zabavljala preuređujući imanje, birajući većinu namještaja i detalja iz vrhunskih britanskih brendova, što nije čudno uzimajući u obzir njezin interes za unutarnji dizajn.

Princ William i Kate Middleton - 3 Foto: Profimedia

Kate Middleton i princ William - 1 Foto: Profimedia

Princ William i Kate Middleton - 3 Foto: Profimedia

Forest Lodge, dvorac iz 18. stoljeća, proteklih desetljeća je prošla kroz veliku rekonstrukciju. Kuća s osam spavaćih soba i šest kupaonica dvostruko je veća od Adelaide Cottagea, prethodnog doma obitelji Wales, što princezi daje više prostora da izrazi svoj prepoznatljiv "suvremeno-klasični" stil — elegantan, profinjen i nenametljiv.

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda? Eduardo da Silva pokazao kćer, koja već ima 20 godina

Za pomoć u uređenju Kate se koristila dekorom tvrtke Marina Mill, specijalizirane za ručno dizajnirane i tiskane tkanine koje koštaju i više od 100 funti po metru. Ova manufaktura, koju je posjetila u rujnu, već desetljećima opskrbljuje kraljevske rezidencije, uključujući Buckingham Palace, Clarence House i Highgrove. Osim toga, Kate je viđena kako bira stol za blagovaonicu za 24 osobe u antikvarijatu, što pokazuje da u Forest Lodgeu planira organizirati večere i prijeme.

Forest Lodge - 1 Foto: Profimedia

Forest Lodge - 2 Foto: Profimedia

Forest Lodge - 3 Foto: Profimedia

William i Kate sami financiraju selidbu i uređenje, a najam plaćaju po tržišnoj cijeni Kraljevskom posjedu. Novi dom zasigurno će obilježiti neutralni tonovi, prigušene pastelne nijanse i prirodni materijali, kao i cvijeće i cvjetni uzorci.

Forest Lodge - 4 Foto: Profimedia

Forest Lodge Foto: Profimedia

Forest Lodge - 5 Foto: Profimedia

Obitelj Wales se preselila u novi dom nakon što su prethodne tri godine boravili u Adelaide Cottageu. Nakon mnogih izazova, od smrti kraljice Elizabete II., raka koji je pogodio Kate i kralja Charlesa III., kao i konstantni sukobi s princom Harryjem, William i Kate su se odlučili kako je vrijeme za nove početke.

