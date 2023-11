Znate li kako izgleda zet Nede Ukraden? U puničinom društvu uživa biti, a čak je tetovirao i njeno ime!

Neda Ukraden svoju obitelj neizmjerno voli, a svog zeta prihvatila je kao vlastitog sina, on joj je se jednim potezom doživotno zahvalio.

Neda Ukraden poznata je regionalna pjevačica, a već i ptice na grani znaju da ju često prati i nadimak ''seksi bake''.

Iako to ne voli javno isticati, Neda je uz svoju obitelj jako vezana, a malo tko zna da je pjevačica majka jedne kćerke kojoj je dala ime Jelena.

Neda je Jelenu dobila u braku s pokojnim suprugom Milanom koji je preminuo 2013. godine, a jedna drugoj su velika podrška.

A Jelena se 2009. godine udala za Predraga Minovića s kojim ima i troje djece, Aleksandru, Dušana i još jednu unučicu koja se također zove Neda.

A jedna stvar u njihovom odnosu sada je iznenadila javnost.

Naime, Neda je za Informer otkrila u kakvim je odnosima sa zetom, ali i da se zbog nje tetovirao.

Predrag je bio bolestan, a što se točno događalo Neda je za Informer objasnila:

''Inzistirala sam da ode u kliniku i sve smo uspješno riješili. Radilo se o oštećenju vida, bilo je ozbiljno. Mogao bi oslijepiti na jedno oko. Hvala Bogu, sve je dobro prošlo'', izjavila je pjevačica.

Predrag joj se zahvalio na poseban način, koji je sve iznenadio.

''Kćerkinog muža sam prihvatila kao svoje dijete. Zet je istetovirao moje ime, ali ne zbog nekretnina koje sam mu prepisala, već iz zahvalnosti što sam mu pomogla kad je imao zdravstvene probleme'', rekla je Neda.

''Jelena i zet imaju moju podršku u svemu, uvijek ću stajati iza njih. On je dobar muž i roditelj, ali i domaćin. Poštujemo se, meni je to i više nego dovoljno, uvijek smo tu jedni za druge. Život je more obaveza, zajedništvo porodice mora da se vrati, nedostaje nam to u društvu'', zaključila je.

Predrag se na društvenim mrežama često zna pohvaliti fotografijama s voljenom punicom, a kako izgleda on i Nedina kći pogledajte u našoj galeriji.

