Ludnica u Ljubljani! Slavonac na pozornicu doveo našu veliku zvijezdu i svog kolegu

Jakov Jozinović održao je prvi od dva rasprodana koncerta u Ljubljani, a na pozornici mu se pridružio Matija Cvek.

Internetska senzacija Jakov Jozinović nastavio je svoju regionalnu turneju. Nakon što je pred rasprodanom mts dvoranom oduševio mnoge, mladi Vinkovčanin se nalazi u Ljubljani, gdje u četvrtak navečer održao prvi od dva rasprodana koncerta.

Da je bila gužva u dvorani, pokazuju i snimke iz Kluba Cvetličarna, gdje je dupkom puna publika s oduševljenjem dočekala Jakova i pjevala sve pjesme.

Jakov Jozinović - 4 Foto: Instagram

Jakov Jozinović - 8 Foto: Instagram

Jakov Jozinović - 1 Foto: Instagram

Za razliku od Beograda, Jakov je ovoga puta doveo i slavnog gosta na pozornicu. U pitanju je bio Matija Cvek, koji je sa slavonskom senzacijom izveo veliki hit "Trebaš li me".

Jakov Jozinović - 2 Foto: Instagram

Jakov Jozinović - 3 Foto: Instagram

Jakov Jozinović - 10 Foto: Instagram

Do 23. studenog Jakov će održati još jedan koncert u Ljubljani, po jedan u Rijeci i Zagrebu te dva u Mariboru, a za Novu godinu nastupat će na dubrovačkom Stradunu.

U Beograd se vraća iduće godine s čak pet koncerata, o čemu više čitajte OVDJE.

