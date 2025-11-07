Znate li tko je on? Stoji iza jednog od najpoznatijih glasova omiljene serije milenijalaca!

Nick Bakay danas se može pohvatili produciranjem mnogih omiljenih sitcomova, no mnogi milenijalci njegov glas pamte iz serije "Sabrina mala vještica".

Ime i lice producenta Nicka Bakayja danas mnogima možda neće zvučati i izgledati poznato, no iza njega je impresivna karijera. U pitanju je nekadašnji radijski voditelj i glumac koji se posljednjih dvadeset godina više fokusirao na produciranje serija poput "Mladi Sheldon", "Mamica", "Bob voli Abisholu" i odnedavno "Leanne".

Međutim, njegov govor će brojnim televizijskim fanovima zazvučati poznato jer se krije iza jednog od najomiljenijih likova sitcomova devedesetih.

Nick Bakay - 2 Foto: Afp

Nick Bakay - 4 Foto: Afp

Nick Bakay - 5 Foto: Profimedia

Nick Bakay - 1 Foto: Profimedia

Ovaj 66-godišnjak iz Buffaloa je odmalena razvio ljubav prema pisanju i humoru, no njegov proboj se dogodio sredinom devedesetih, kada je dobio priliku dati glas Salemu Saberhagenu u popularnoj seriji "Sabrina mala vještica" (1996.–2003.).

Salem Saberhagen - 4 Foto: YouTube Screenshot

Salem Saberhagen - 9 Foto: YouTube Screenshot

Salem Saberhagen - 10 Foto: YouTube Screenshot

Salem je bio lik koji je u seriju unosio savršen balans između ironije i topline – bivši zli čarobnjak pretvoren u mačka zbog pokušaja osvajanja svijeta. Bakayjev glas dao mu je osobnost koju publika nikada nije zaboravila. Njegove duhovite replike i cinični komentari postali su sinonim za humor cijele serije, čak i popularniji od glavnog lika Sabrine Spellman.

Bakay nije bio samo glasovni glumac, već i jedan od scenarista i producenata "Sabrine", surađujući s glavnom glumicom Melissom Joan Hart i ostatkom ekipe iza kamera. Nakon uspjeha serije, nastavio je raditi kao autor i producent na brojnim projektima, uključujući "Kralj Queensa", gdje je bio jedan od glavnih kreativnih umova, te seriju "Mamica" s Annom Faris i Allison Janney.

Salem Saberhagen - 3 Foto: YouTube Screenshot

Nick Bakay - 4 Foto: Profimedia

Nick Bakay - 3 Foto: Profimedia

Osim toga, Nick se okušao i kao sportski komentator i kolumnist, često kombinirajući svoj smisao za humor s ljubavlju prema sportu. I danas je u dobrim odnosima s glumcima iz “Sabrine, male vještice”. Na društvenim mrežama povremeno razmjenjuje poruke s Melissom Joan Hart i Caroline Rhea (teta Hilda), a 2019. godine pridružio se virtualnom okupljanju glumačke postave povodom godišnjice serije.

Danas Nick Bakay živi mirnim životom u Los Angelesu, gdje i dalje radi kao pisac i producent za televiziju. Povremeno se pojavljuje u podcastima i dokumentarcima o klasičnim sitcomima 90-ih, gdje s puno nostalgije govori o "Sabrini" i svom alter egu – Salemu.

Nick Bakay - 3 Foto: Afp

Nick Bakay - 1 Foto: Afp

"Ljudi me još uvijek prepoznaju po glasu. Ako počnem govoriti sarkastično u trgovini, netko uvijek vikne: "Salem!" i to mi je najdraži kompliment koji mogu dobiti", ispričao je u jednom od svojih intervjua, dodavši kako mu je rad na seriji bilo čisto zadovoljstvo koje mu je donijelo drugu obitelj.

Nick Bakay možda nije lice koje često viđamo, ali njegov glas i humor koji je podario jednom od najomiljenijih mačaka televizije ostat će upisan u povijest pop kulture.

Kako danas izgleda Melissa Joan Hart, pogledajte OVDJE.

