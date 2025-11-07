Zvijezda serije ''U dobru i zlu'' od glumačke ekipe oprostila se dirljivom objavom

Lena Medar, poznata i kao Lorena Šimat iz serije "U dobru i zlu", osvrnula se na završetak snimanja.

Ovih dana pala je posljednja klapa na snimanje serije "U dobru i zlu", što su glumci emotivno proslavili na društvenim mrežama.

Među onima koji su se i na društvenim mrežama oprostili od serije bila je i Lena Medar, koja je u seriji tumačila ulogu Lorene Šimat. Naša glumica objavila je dirljivu fotogaleriju sa snimanja, otkrivši koliko joj je ovaj projekt značio.

"Pala je i zadnja klapa. Ne mogu opisati koliko sam sretna što sam imala priliku biti dio ove priče. Hvala svima koji su radili na ovom projektu, bilo mi je predivno! Grlim vas", napisala je Lena, izazvavši lavinu komentara.





Lena Medar Foto: Josip Moler/Cropix

Katarina Baban i Lena Medar - 2 Foto: Instagram

Katarina Baban, Lena Medar, Sandra Lončarić Foto: Instagram

Lena Medar - 2 Foto: Vedran Peteh / CROPIX

Ispod galerije javila joj se i Katarina Baban, koja joj je u seriji glumila majku Petru.

"Sunce mamino najljepse i najtalentiranije!", napisala joj je Katarina, koja se i sama nedavno nadovezala na kraj snimanja serije.

