Zagrljaji, suze i emocije na setu serije "U dobru i zlu", glumci snimili posljednju klapu i otkrili tajne sa snimanja!

Vodimo vas na set serije "U dobru i zlu", gdje je snimljena zadnja klapa ove TV poslastice. Glumce i članove produkcijskog tima obuzele su emocije jer su se nakon godinu i 6 mjeseci snimanja povezali poput obitelji. Tajne sa snimanja i dogodovštine iza kulisa, glavni glumci otkrili su našem Davoru Gariću.

Psssst! Tišinu molim! Za nekoliko će trenutaka pasti posljednja klapa na snimanju serije "U dobru i zlu!"



Zadnju scenu odradili su Martina Stjepanović i Filip Juričić, a onda se začuo glas redatelja!



Emocije su obuzele i glumce i članove produkcijskog tima, a za kraj je pripremljena i posebna torta.

Je li malo laknulo zbog završetka snimanja?

"Pa teško je evo sad u ovom trenutku. Baš ste me čopili ono sekundu poslije kraja svega. Ipak je to godinu i šest mjeseci da smo tu skupa živjeli kao neka familija", poručio je Filip Juričić.

Emotivna je bila i Martina Stjepanović: "Uvijek budu tu i nekako te emocije i sad znamo da se možda više nikad u ovom sastavu nećemo skupiti kao ekipa, tako da žao mi je."

Galerija 3 3 3 3 3

In Magazin: Zadnja klapa serije U dobru i zlu - 6 Foto: In Magazin

In Magazin: Zadnja klapa serije U dobru i zlu - 7 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Naša misica u problemima! Neočekivana situacija nasmijala je sve prisutne

Zbog zadnje klape žao je i Ivi Mihalić: "Tugica je uvijek kada završe tako intenzivni i lijepi projekti."

"Kad sve sad zbrojim, evo radim već 20 godina ovaj posao, ovo mi je najbolji kolektiv u koje sam ikad radila", poručila je Mirna Medaković Stepinac, dodavši što je presudilo: "Žene su bile genijalne."

Kad smo imali neke krize mi vanjski, ovo je bilo neko mjesto gdje smo se hranili smijehom, zabavom, ljubavi", dodao je Filip, dok je Momčilo Otašević zaključio: "To se kod nas kaže: "Stvarno je bilo s anđelima.""

In Magazin: Zadnja klapa serije U dobru i zlu - 4 Foto: In Magazin

In Magazin: Zadnja klapa serije U dobru i zlu - 2 Foto: In Magazin

Koji posebni trenutak će pamtiti glumci koji su obilježili seriju?

"Kad smo počeli snimati, mislim da je to bio neki treći, četvrti dan snimanja, bio je petak, a u Zagrebu je bilo 45 stupnjeva. Mi smo snimali gore po Šalati kako ja tražim djecu koja su se izgubila i hodam u visokim petama. Znači, otečene noge, ono ne možeš više, znojiš se, nema šanse, i ja 12 sati hodam uzbrdo-nizbrdo", otkrila je Mirna.

Martina pak najviše pamti dva izlaska s ostalim glumica sa seta: "Imale smo prvi vikend kao izlet u Slavoniju i drugi u Istru. Mislim da i to govori dovoljno o tome koliko se slažemo i prvi puta se dogodilo da smo samoinicijativno se organizirale vikende."

Jedan član ansambla je dobio zanimljiv nadimak, a to je - KreVeljko.

In Magazin: Zadnja klapa serije U dobru i zlu - 3 Foto: In Magazin

In Magazin: Zadnja klapa serije U dobru i zlu - 8 Foto: In Magazin

"O pa to smo imali sve, imali smo KreVeljko, Debeljko, KurVeljko, sve smo to imali", kroz smijeh je otkrio Filip Juričić.

Snimajući tempo jednog ovakog projekta itekako je naporan. Kako sve to zapravo izgleda?

"Ako je snimanje u 7:15, neka moja procjena je alarm u 6:30", otkrio je Momčilo. "Ja sam od 6:30 do 7:00 stigao od kuće do Buzina ili Velesajma gdje snimamo i u tih pol sata ja sam se već našminkao, obukao oprao kosu i stavio vosak i namjestio frizuru za tog lika i znam tekst. i u 7:10 ja sam već spreman za radit na set i u 7:15 počinje. Ali da, u 6:30 i dereš 12 sati."

Dugotrajni rad na projektu ponekad je teško uskladiti s privatnim obvezama.

In Magazin: Zadnja klapa serije U dobru i zlu - 5 Foto: In Magazin

"Užasno teško. Meni su cure krenule u prvi razred kad sam počela snimati, evo sad već idu drugi razred i čim sam završila sa snimanjem, trčala sam doma. Izdržali smo sve zahvaljujući mojoj obitelji i stvarno koji su tu za mene, i moj suprug, roditelji i svekrva koaj je uvijek tu", otkrila je Mirna.

Možda vam još ne možemo otkriti kraj, no kako je rekla Iva Mihalić - bit će živopisno.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Seve ponovno pokazala tko je kraljica estrade, spektakl je u najavi!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Znate li da Sandra Bagarić ima mlađu sestru? Bila je poznato televizijsko lice

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je majka novog gradonačelnika New Yorka? Riječ je o filmskoj ikoni!

Pogledaji ovo Celebrity Koliko je zapravo potrošila? Ella Dvornik iznenadila mnoge svojim priznanjem