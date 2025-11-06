Naša misica u problemima! Neočekivana situacija nasmijala je sve prisutne

Da prostori ponekad nisu namijenjeni visokim ljudima, na svojoj koži se uvjerila naša Miss Universe Laura Gnjatović na jednom objedu.

Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović započela je svoj trotjedni boravak u Tajlandu, gdje će se održati svjetski izbor za Miss Universe. Sudeći prema prvim reakcijama, fanovi modnog izbora oduševljeni su lijepom Dalmatinkom, a mnogi ju vide i kao mogući pobjednicu.

U zemlji gdje je prosječna visina između 163,7 i 170,3 cm, 191 cm visoka Laura itekako se ističe, što se može vidjeti i na jednom videu koji je osvanuo na TikToku.

Tijekom objeda, koji se servirao na švedskom stolu, Miss Universe Hrvatske se morala sagnuti i hodati skvrčenih koljena jer je strop prostora gdje se uzimala hrana bio - prenizak.

"Molim vas pomoć!", kroz smijeh je poručila Laura osobi koja ju je snimila, istodobno držeći tri tanjura.

Komentari ispod ovog zanimljivog videa su bili raznoliki, od isticanja njezine visine, do puno emotikona hrvatske zastave i srca.

