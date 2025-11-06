Naša misica u problemima! Neočekivana situacija nasmijala je sve prisutne

Da prostori ponekad nisu namijenjeni visokim ljudima, na svojoj koži se uvjerila naša Miss Universe Laura Gnjatović na jednom objedu.
U zemlji gdje je prosječna visina između 163,7 i 170,3 cm, 191 cm visoka Laura itekako se ističe, što se može vidjeti i na jednom videu koji je osvanuo na TikToku.
Laura Gnjatović Foto: Instagram
Laura Gnjatović Foto: Instagram
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske Foto: PR
Tijekom objeda, koji se servirao na švedskom stolu, Miss Universe Hrvatske se morala sagnuti i hodati skvrčenih koljena jer je strop prostora gdje se uzimala hrana bio - prenizak.
@iamtrp225_th #missuniversecroatia2025 #missuniverse2025 #นางงามเด้อค่าofficial #นางงามเด้อค่า #iamtrp225 ♬ Funny - Gold-Tiger
"Molim vas pomoć!", kroz smijeh je poručila Laura osobi koja ju je snimila, istodobno držeći tri tanjura.
Laura Gnjatović Foto: TikTok
Laura Gnjatović - 1 Foto: PR / Direkcija Miss Universe Hrvatske
Laura Gnjatović Foto: PR / Šime Aviani
Komentari ispod ovog zanimljivog videa su bili raznoliki, od isticanja njezine visine, do puno emotikona hrvatske zastave i srca.
