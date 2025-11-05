Bivša supruga Kiće Slabinca napisala knjigu o njemu, otkrila i što je presudilo njihovu braku

Bivša supruga Krunoslava Kiće Slabinca napisala je njegovu biografiju. Na predstavljanju knjige jučer su se okupili članovi njegove obitelji - sinovi, unuk, ali i brojni kolege glazbenici. Kako su se upoznali Kićo i njegova bivša supruga, što je presudilo njihovu braku te kakav je bio kao kolega, saznala je naša Julija Bačić Barać za IN magazin.

''Toliko je toga posjedovao, toliko je toga bilo u njemu tog talenta, scenskog, glazbenog, da je podijelio svima nama još bi mu stalo previše'', govori Jacques Houdek.

''Kićo je bio naša najveći entertainer, zabavljač'', dodao je Miro Ungar.

''Hitmejker s velikim H.

''Bio je takav čovjek koji je sveprisutan iako je već davno da je otišao'', složio se Željko Bebek.

Prošlo je pet godina otkad nas je napustio Krunoslav Kićo Slabinac. Uoči te tužne godišnjice, u Zagrebu je predstavljena njegova biografija, koju je napisala Kićina bivša supruga Dubravka Bouša. Nastojala je na papir prenijeti sve ono što je ovaj veliki umjetnik bio.

Dubravka Bouša Foto: In Magazin

''Kad bi on ušao i u običnu prostoriju, čekaonicu ti bi osjetio da je netko neobičan došao, takvu je energiju nosio'', govori Dubravka.

U knjizi naslova "Kad umjetnost dodirne dušu", na više od 900 stranica, opisala je sve etape Kićina života, pa i njihov bračni život.

''S genijem je jako teško živjeti, on da je bio zvijezda vani on bi imao ekipu ljudi oko sebe, a ovako ta ekipa sam bila, ja, a imala sam još dvoje djece jako jako teško'', govori Dubravka.

Dubravka i Kićo bili su u braku 12 godina, a detaljno je u knjizi opisala i kako su se upoznali.

''Moja mama i moj brat su poznavali Kiću 8 godina dulje nego ja, ja sam tad bila stujardesa, doletjela sam iz Londona i pratila sam brata koji je imao celebralnu paralizu na koncert humanitarni koji je organizirala moja mama, a na kojem je pjevao Kićo i tamo smo se upoznali'', ikspričala je Dubravka.

In Magazin: Kićo Slabinac - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Počeo je pjevati Zbog jedne divne crne žene, a ja sam imala indijsku marau na glavi nije ni mogao znati kakvu kosu imam//i okretala sam se kome on to pjeva,

''Poslije toga smo kod kuće pekli ajvar mama i ja, i došao je njegov prijatelj i rekao a ne, ovo mora Slavonac odobriti i zvao je Kiću da dođe i tako je on došao kod nas u kuću'', prisjetila se Dubravka.

A što je presudilo njihovu braku?

''Nije bilo niti jednog posebnog razloga, ali tako nije bilo moguće realizirati se i jedan i drugi, trebalo je nešto napraviti što smo mogli napraviti nego se rastaviti'', priča Dubravka.

Zajedno su dobili dvojicu sinova Ivana i Pavla, koji o ocu imaju samo riječi hvale.

''Brižan, dobar, nikad nije da je govorio moram ići raditi, uvijek je tražio i nalazio vremena'', prisjetio se Ivan Slabinac.

Kićo je na sceni proveo više od pola stoljeća, bio je i hrvatski branitelj, velik humanitarac, ali i velik emotivac.

''I sam je smtrao da je u nekim prilikama ignoriran, zanemarivan svakako'', govori Jacques.

Preminuo je u doba korone, pa komemoracija za njega nikad nije održana. Jučer mu je posthumno dodijeljeno najveće priznanje Hrvatske diskografske udruge, za najbolji album u povijesti slavonske glazbe - Ako zora ne svane.

In Magazin: Kićo Slabinac - 2 Foto: DNEVNIK.hr



''Čujemo da dobiva ulicu u Osijeku, evo živi bili pa vidjeli'', izjavio je Houdek.

A kad smo kod ulica, zbog opterećenosti poslom često je znao zalutati.

''Obavzeno je bar jednom mjesečno skrenuo u jednosmjernu ulicu, na primjer na zelenom valu, obični život je tekao pored njega, a on je živio za scenu i za glazbu'', zaključila je Dubravka.

Da je Kićo živio za pozornicu i aplauze, bilo je jasno i za života, ali i nakon njegove smrti. Iza njega su ostale mnoge pjesme zbog kojih je njegovo ime velikim slovima upisano u povijest hrvatske glazbe.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

Galerija 1 1 1 1 1

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Zanimljivosti Tko je supruga novog gradonačelnika New Yorka? Zanimljivo je kako su se upoznali

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Zanimljivosti Tko je influencerica iz susjedstva za koju se šuška da je imala aferu s Yamalom?