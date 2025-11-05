Tko je supruga novog gradonačelnika New Yorka? Zanimljivo je kako su se upoznali

Istražili smo tko je prva dama New Yorka Rama Duwaji, udana za novog gradonačelnika ovog grada Zohrana Mamdanija.

Nakon što je Zohran Mamdani izabran za novog gradonačelnika New Yorka, svjetla reflektora nisu bila usmjerena samo na njega — nego i na njegovu suprugu, Ramu Duwaji, talentiranu sirijsko-američku umjetnicu čiji rad sve više privlači pažnju svjetske javnosti.

Rođena je 1997. godine u Houstonu, a odrasla u Dubaiju, u obitelji sirijskog podrijetla.

Već u ranim godinama pokazala je sklonost prema umjetnosti i ilustraciji. Studirala je komunikacijske umjetnosti na Virginia Commonwealth University, a potom i magistrirala likovne umjetnosti na prestižnom School of Visual Arts u New Yorku.

Danas je prepoznata kao vizualna umjetnica s društvenim nabojem – njezini radovi često istražuju teme identiteta, migracije i ženske snage. Surađivala je s brojnim poznatim brendovima i institucijama poput The New Yorker, Apple, Spotify i Tate Modern, dok njezine izložbe odjekuju diljem svijeta.

Rama i Zohran upoznali su se, kako to često biva u moderno doba, putem aplikacije Hinge.

"Dakle, još uvijek ima nade u tim aplikacijama za spojeve", našalio se Mamdani u intervjuu za The Bulwark u lipnju ove godine.

Iako su dolazili iz različitih kulturnih pozadina, spojila ih je ljubav prema umjetnosti, društvenom angažmanu i progresivnim idejama.

Njihova je veza rasla u miru, daleko od javnosti. Rama je rijetko dijelila trenutke iz privatnog života na društvenim mrežama, a ni tijekom kampanje svog supruga nije se željela isticati – iako je, prema bliskim suradnicima, igrala važnu ulogu iza kulisa, dajući mu emocionalnu i kreativnu podršku.

Par se zaručio 2024. godine, a vjenčanje su održali početkom 2025. u New Yorku, uz intimnu ceremoniju. Kasnije su proslavili i u inozemstvu, čime su spojili svoje kulturne korijene – on, potomak ugandsko-indijske obitelji, i ona, kći sirijskih imigranata.

Unatoč novoj tituli prve dame New Yorka, Rama Duwaji nije tek supruga političara – ona je samostalna umjetnica s jasnim stavovima.

Kroz svoje ilustracije, keramiku i digitalne radove progovara o pitanjima Bliskog istoka, društvene nepravde i položaja žena u suvremenom društvu.

Njezini radovi objavljivani su u medijima kao što su The Washington Post, Vogue i BBC, a njezina estetska linija spoj je arapske tradicije i suvremenog vizualnog jezika.

Iako se često pojavljivala uz supruga, Duwaji se suočila s kritikama zbog svoje samozatajnosti. Mamdani je u svibnju stao u obranu svoje supruge, podijelivši fotografije s vjenčanja na društvenim mrežama.

"Ako pogledate Twitter danas, ili bilo koji dan, znate koliko politika može biti opaka. Obično to odbacim, bilo da se radi o prijetnjama smrću ili pozivima da me deportiraju. Ali drugačije je kada se radi o onima koje volite", napisao je.

"Prije tri mjeseca, oženio sam ljubav svog života, Ramu, u gradskom uredu. Sada, desničarski trolovi pokušavaju ovu utrku - koja bi trebala biti o vama - pretvoriti u utrku o njoj. Rama nije samo moja supruga, ona je nevjerojatna umjetnica koja zaslužuje da bude poznata pod vlastitim uvjetima. Možete kritizirati moje stavove, ali ne i moju obitelj."

Više o gradonačelniku Zohranu čitajte OVDJE.

