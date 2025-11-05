Pretraži
stisnula zube

Uhvaćena u nezgodnom trenutku: Dubokim izrezom na haljini pokušala je sakriti velike bolove

Piše E.G., Danas @ 14:59 Zanimljivosti komentari
Monica Barbaro Monica Barbaro Foto: Profimedia

Glumica Monica Barbaro, koju smo gledali u uspješnici "Bob Dylan: Potpuni neznanac", zbog nove glumačke uloge se našla u brojnim neugodnostima.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Saša Broz podijelila fotografije s kćeri Sarom Haas
uspješna je
Kako izgleda praunuka Josipa Broza Tita? Promijenila je prezime, a poznato je i čime se bavi
Mariah Carey objavila prvi božićni video
4 milijuna lajkova
Kreće ludilo! Mariah Carey objavila prvi božićni video, već tradicionalno to čini na ovaj datum
Tko je prva dama New Yorka i supruga novog gradonačelnika Zohrana Mamdanija, Rama Duwaji?
osebujna dama
Tko je supruga novog gradonačelnika New Yorka? Zanimljivo je kako su se upoznali
Tko je zaručnik Laure Gnjatović? Miss Universe Hrvatski ljubi košarkaša Filipa Vujčića
''Nadam se da će svadba...''
Ovaj zgodni frajer osvojio je srce naše misice koja slovi za favorita na velikom natjecanju!
Tko je Monica Barbaro?
stisnula zube
Uhvaćena u nezgodnom trenutku: Dubokim izrezom na haljini pokušala je sakriti velike bolove
Janica Kostelić na premijeru filma Ivice Kostelića došla s partnerom
rijetki prizori
Janica Kostelić na važan događaj svog brata stigla s partnerom, kojeg inače skriva od javnosti
Thompson oštro odgovorio Tomaševiću
oštra reakcija
Thompson odgovorio Tomaševiću: Objavio dokument koji mijenja sve?
Cindy Šoštarić Hadžić otvorila dječju igraonicu, ljudi šokirani cijenama
previše ili realno?
Lavina komentara na cijene paketa dječje igraonice koju je otvorila supruga našeg influencera
Jakov Jozinović i Aleksandra Prijović zapjevali ''Ringišpil'' Đorđa Balaševića
spontani trenutak
Poslušajte kako to zvuči kada Prija i naš Vinkovčanin ukrste glasove!
Pojavio se video groba Dina Dvornika, njegova udovica Danijela Dvornik je ogorčena
''i tako svake godine...''
Na internetu se pojavila snimka groba Dina Dvornika, Danijela je zgrožena: ''Jad i primitivizam''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
U padu teretnog zrakoplova najmanje sedam poginulih
Užas u SAD-u
FOTO/VIDEO Srušio se avion, ima poginulih i na tlu: "Pretvorio se u vatrenu kuglu"
Anušić osudio incident u Splitu: To samo šteti hrvatskoj državi
Aktualne teme
Anušić: "Pustite više nek' ide tamo gdje joj je mjesto, u muzeje, u vražju mater"
Pobjegao opasni kriminalac iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
Drama u Njemačkoj
Opasan kriminalac pobjegao iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
show
Thompson oštro odgovorio Tomaševiću
oštra reakcija
Thompson odgovorio Tomaševiću: Objavio dokument koji mijenja sve?
Janica Kostelić na premijeru filma Ivice Kostelića došla s partnerom
rijetki prizori
Janica Kostelić na važan događaj svog brata stigla s partnerom, kojeg inače skriva od javnosti
Alen Vitasović u iskrenom razgovoru govori o borbi s alkoholom, ljubavi i povratku na veliku pozornicu!
''meni je žao...''
Iskreni intervju Alena Vitasovića: ''Alkohol mi je uništio pola života, u neku ruku još ga uništava''
zdravlje
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Ovo područje na licu nikada ne smijete dirati – evo zašto ga zovu “trokut smrti”!
Važno!
Ovo područje na licu nikada ne smijete dirati – evo zašto ga zovu “trokut smrti”!
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Rezultati su nevjerojatni
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
zabava
Kako postaviti suncobran na zatvoreni balkon? Urnebesna majstorija nasmijala prolaznike
Zanimljivo rješenje
Kako postaviti suncobran na zatvoreni balkon? Urnebesna majstorija nasmijala prolaznike
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Novi posjetitelj
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Pokušala ući u auto, ali nešto ju je spriječilo! Vidite li strašan detalj ispod kvake?
Arahnofobija
Pokušala ući u auto, ali nešto ju je spriječilo! Vidite li strašan detalj ispod kvake?
tech
Tehnologija ne može baš sve: Izgubio se u šumi, za pomoć pitao AI pa se našao u još većim problemima
Poruka HGSS-a
Tehnologija ne može baš sve: Izgubio se u šumi, za pomoć pitao AI pa se našao u još većim problemima
Starlink je na prvoj liniji udara nepredvidljive prijetnje iz središta Sunčevog sustava
Više satelita - veća opasnost
Starlink je na prvoj liniji udara nepredvidljive prijetnje iz središta Sunčevog sustava
On može zaustaviti AI: Tko je ovaj čovjek i kakva je njegova moć nad OpenAI-jem?
Sigurnost prije profita
On može zaustaviti AI: Tko je ovaj čovjek i kakva je njegova moć nad OpenAI-jem?
sport
HRVATSKA – FARSKI OTOCI Evo kad počinje prijenos, u akciji nova imena
NA NOVOJ TV I GOL.HR-U!
HRVATSKA – FARSKI OTOCI Evo kad počinje prijenos, u akciji nova imena
Drama u taboru Celte Vigo: Pokvario im se avion, nisu mogli doći u Zagreb
otkazali trening
Drama u taboru Celte Vigo: Pokvario im se avion, nisu mogli doći u Zagreb, javili su da ništa od zakazanog termina
Rijeka promijenila ime stadiona: Više se neće zvati Rujevica
pala je odluka
Rijeka promijenila ime stadiona
tv
U dobru i zlu: Došao je trenutak istine - napokon će se sve saznati
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Došao je trenutak istine - napokon će se sve saznati
Kumovi: Ne mogu više izdržati razdvojenost - napokon su popustili ljubavi
KUMOVI
Ne mogu više izdržati razdvojenost - napokon su popustili ljubavi
MasterChef: U moru tekućih krema Antonija i Damjan osvojili karticu! Ostali dobili jezikovu juhu!
ŽIRI RAZOČARAN
U moru tekućih krema Antonija i Damjan osvojili karticu! Ostali dobili jezikovu juhu!
putovanja
Omiljeni recept Stjepana Vukadina: Savršenstvo okusa u samo 3 sastojka
Korak po korak
Omiljeni recept Stjepana Vukadina: Savršenstvo okusa u samo 3 sastojka
Stabljike celera zašto su dobre za zdravlje
5 eura za kilogram
Bez ovog povrća nema niti jedne dobre juhe i variva, a čini čuda za zdravlje
Jednostavna, ukusna i zdrava: Pita od naranče i čokolade koja se ne peče
Za 15 minuta
Jednostavna, ukusna i zdrava: Pita od naranče i čokolade koja se ne peče
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Direktori vodećih investicijskih banaka: Slijedi preokret, pripremite se na značajan pad dionica
Sudar sa stvarnošću
Direktori vodećih investicijskih banaka: Slijedi preokret, pripremite se na značajan pad dionica
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
lifestyle
Elin Kostelić u maloj crnoj haljini i gležnjačama na premijeri filma 'Freedom'
Stajling za premijeru
Elin Kostelić: Mala crna haljina i obične gležnjače za izdanje koje slavi jednostavnu eleganciju
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Najpopularnija imena za djevojčice i dječake u 2025. godini
Stigli podaci
Jeste li iznenađeni? Ovo su najpopularnija imena za dječake i djevojčice u 2025. godini
sve
HRVATSKA – FARSKI OTOCI Evo kad počinje prijenos, u akciji nova imena
NA NOVOJ TV I GOL.HR-U!
HRVATSKA – FARSKI OTOCI Evo kad počinje prijenos, u akciji nova imena
Elin Kostelić u maloj crnoj haljini i gležnjačama na premijeri filma 'Freedom'
Stajling za premijeru
Elin Kostelić: Mala crna haljina i obične gležnjače za izdanje koje slavi jednostavnu eleganciju
Thompson oštro odgovorio Tomaševiću
oštra reakcija
Thompson odgovorio Tomaševiću: Objavio dokument koji mijenja sve?
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene