Uhvaćena u nezgodnom trenutku: Dubokim izrezom na haljini pokušala je sakriti velike bolove

Glumica Monica Barbaro, koju smo gledali u uspješnici "Bob Dylan: Potpuni neznanac", zbog nove glumačke uloge se našla u brojnim neugodnostima.

Monica Barbaro ovih dana se nalazi u New Yorku gdje snima svoj novi film "One Night Only". Međutim, glumica koja je ove godine bila nominirana za Oscara za najbolju sporednu glumicu susrela se s neugodnostima, kada su joj cipele napravile žuljeve po stopalima.

Na milost joj ne ide ni hladno i oblačno vrijeme dok je morala snimati u kratkoj haljini izreza do pupka.

Ova 35-godišnja glumica jedno je od onih imena koja su u posljednjih nekoliko godina sve češće na naslovnicama i crvenim tepisima. Rođena u San Franciscu, oduvijek ju je privlačila umjetnost – od malih nogu bavila se plesom, pohađala satove baleta i klasičnog plesa, a kasnije se obrazovala na prestižnom New York University Tisch School of the Arts, gdje je diplomirala na smjeru glume.

Nakon studija, vratila se u Kaliforniju i počela nastupati u kazalištu te u neovisnim filmovima. U to je vrijeme snimala i kratke filmove, istovremeno radeći razne poslove kako bi financirala svoje audicije – od čega, kako je kasnije priznala, "naučila koliko je važno biti uporan i vjerovati u sebe".

Isprva se pojavila u manjim ulogama u projektima poput "Stitchers", "Hawaii Five-0" i "UnREAL", no prva zapaženija uloga stigla je u kratkotrajnoj seriji "Chicago Justice", gdje je glumila tužiteljicu Annu Valdez. Lik snažne i moralno kompleksne odvjetnice donio joj je prepoznatljivost i publiku koja ju je zavoljela zbog kombinacije odlučnosti i topline, usprkos tome što je serija trajala samo jednu sezonu.

Pravi proboj i međunarodnu slavu Monica Barbaro doživjela je 2022. u blockbusteru "Top Gun: Maverick", gdje je glumila Natashu "Phoenix" Trace, jednu od elitnih pilota mornarice. Svojim uvjerljivim nastupo, postala je jedno od iznenađenja filma, a publika i kritičari su hvalili njezinu autentičnost.

Ta joj je uloga otvorila vrata Hollywooda i omogućila da iz grupe talentiranih mladih glumica zakorači u status zvijezde. Međutim, najveća uloga u karijeri jest ona u filmu "Bob Dylan: Potpuni neznanac", gdje je glumila pjevačicu i aktivisticu Joan Baez, zbog koje je uzela satove pjevanja i gitare. To je prepoznala i Američka filmska akademija koja ju je nominirala za najbolju sporednu glumicu na Oscarima 2025., no nagrada je pripala Zoe Saldañi.

Uz to, glumila je u seriji "FUBAR" s Arnoldom Schwarzeneggerom gdje je utjelovila njegovu kćer Emmu Brunner.

Iako drži privatni život podalje od javnosti, Barbaro je sredinom godine potvrdila kako je u romantičnoj vezi s Andrewom Garfieldom, s kojim je viđena nekoliko puta.

Danas, Monica Barbaro živi između Los Angelesa i New Yorka, gdje nastavlja aktivno raditi na novim projektima. Osim glume, bavi se i plesom te povremeno volontira u organizacijama koje podržavaju žene u filmskoj industriji.

