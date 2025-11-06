Brojna poznata lica okupila se na prestižnoj modnoj reviji, i njihova izdanja bila su dostojna piste

Nazvana SVOGA DVORCA KRALJ, nova KLISAB kolekcija istražuje prostor gdje se susreću autentičnost i povezanost.

KLISAB, domaći modni brand, revijski je predstavio kolekciju za sezonu ZIMA25. Dizajneri Tomislav Kliškinić i Marko Šabarić su pred odabranom publikom predstavnika modne, glazbene, kulturne, medijske i društvene scene, prikazali 22 ženska i 11 muških modela na događanju u vlastitoj produkciji. Odjeci viđenog utvrdili su da domaći prêt-à-porter, kada je izveden na ovoj razini, neupitno ima svoju vjernu publiku.

Koncept naslovljen SVOGA DVORCA KRALJ, ugrađen je u kolekciju i svaki aspekt njezine revijske prezentacije.

KLISAB revija - 9 Foto: Goran Cizmesija/PR

KLISAB revija - 7 Foto: John Pavlish/PR

KLISAB revija - 2 Foto: John Pavlish/PR

''Estetika koju smo izgradili u ovoj sezoni vjerojatno je do sada najsnažniji izraz osobnog stanja našeg najužeg kreativnog tima'', kažu dizajneri Tomislav Kliškinić i Marko Šabarić. Dvorac-napuhanac, središnja slika revije, istovremeno je pompozan i djetinje zaigran. Kroz njega KLISAB tim oblikuje iskustvo koje poziva gledatelje da prepoznaju druge, a istovremeno ih vodi u liričnu introspektivnu putanju.

Miach Foto: John Pavlish/PR

Ljupka Gojić Mikić Foto: John Pavlish/PR

Jelena Rozga Foto: John Pavlish/PR

Kolekcija donosi stilski zaokret unutar KLISAB modnog identiteta. ZIMA25 i dalje zadržava arhitektonsku logiku konstrukcije, ali je izvedena mekše, organski i fluidno. To je najvidljivije u haljinama, koje uz kapute čine središte kolekcije. Upečatljivi asesoari kao puf ovratnici i rezane pelerine nadograđuju KLISAB zimsku bazu i oblikuju uvjerljiv, ali pomalo eklektičan narativ sezone.

KLISAB revija - 8 Foto: John Pavlish/PR

Luciano Plazibat Foto: John Pavlish/PR

Tim KLISAB ZIMA25 revije činili su Nikola Beban u kreativnom i produkcijskom segmentu, Mijo Majhen koristeći Keune Haircosmetics proizvode stilizirao je kosu, a MUA je rad Ive Rukavine za Estée Lauder. Dio revijskih lookova stilistica Ana Nikačević zaokružila je modelima Timberland obuće s naglaskom na originalnu žutu 6-inch čizmu.

Projekt su podržali i automobilska marka Lexus, višegodišnji partner brenda s kojim KLISAB dijeli vrijednosti minuciozne ručne izrade i aspiraciju prema upečatljivom dizajnu. Predstavljen je i Philips Lumea, a gosti događanja osvježili su se koktelima s potpisom Old Pilotsa.

Klisab reviju sinoć su posjetili brojni ljubitelji njihovog dizajna poput: Jelena Rozga, Ljupka Gojić Mikić, Nika Turković, Marijana Batinić, Ivana Paradžiković, Luka Nižetić, Miach, Dora Predojević, Anita Dujić, Luciano Plazibat, Pave Elez i brojni drugi.

Luka Nižetić Foto: John Pavlish/PR

Nela Đinđić Foto: John Pavlish/PR

Nika Turković Foto: John Pavlish/PR

Novu zimsku kolekciju možete razgledati početno s 13. studenog u Klisab dućanu na adresi Obrtnički prolaz 4 te na službenom webshopu brenda.

