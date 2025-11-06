Zvijezde naše serije nakon 9 godina pohvalile se zajedničkim pothvatom

Dugogodišnji prijatelji i glumački partneri po prvi puta ulaze u producentske vode, a publiku će osvojiti premijerom predstave ''Ljudina'' 27. studenoga u kazalištu Knap.

Katarina Baban i Matko Knešaurek glumili su par u seriji ''Zlatni dvori'' na Novoj TV 2016. godine, nakon čega su ostali veliki prijatelji, a sada su se pohvalili i zajedničkim projektom.

Na hrvatskoj kazališnoj sceni rađa se nova priča – Nexstage teatar, autorski projekt poznatih glumaca Katarine Baban i Matka Knešaureka, dugogodišnjih kolega, prijatelja i kumova koji su sada zakoračili u svoje prvo zajedničko producentsko putovanje. Njihova vizija je jednostavna, ali snažna – stvarati kazalište koje nadahnjuje, zabavlja i iskreno progovara o suvremenom čovjeku.

Otvaranjem Nexstage teatra, Katarina Baban i Matko Knešaurek unose svježinu i autentičnost u domaću kazališnu produkciju. Njihova misija je stvarati kazalište koje je pristupačno, živo i istinito – mjesto gdje se publika smije, razmišlja i prepoznaje. Prva predstava ''Ljudina'', koja će ujedno biti i premijerni naslov Nexstage teatra, bit će izvedena u četvrtak, 27. studenoga u 20 sati u kazalištu Knap (Ivanićgradska 41a, Zagreb), a karte za kupnju će biti dostupne na blagajni kazališta.

Predstava ''Ljudina'' po prvi put na hrvatskoj kazališnoj sceni otvara pitanje predrasuda prema osobama niskog rasta, donoseći važan društveni dijalog o prihvaćanju i različitosti. Kroz humor i emociju, predstava hrabro propituje način na koji društvo gleda na različitost – i poziva na razumijevanje, empatiju i poštovanje.

Ova društveno odgovorna dimenzija projekta posebno je važna Katarini Baban i Matku Knešaureku, koji ističu da im je iznimno drago što njihov producentski prvijenac otvara upravo ovu temu: ''Željeli smo da naša prva predstava ima poruku i težinu. Da ne donosi samo smijeh, nego i razumijevanje. Ako nakon ''Ljudine'' netko pogleda drugog čovjeka s više topline i manje osude – već smo uspjeli.''

Predstava tako nadilazi granice zabave i postaje snažna poruka o ljudskosti, prihvaćanju i važnosti da vidimo čovjeka, a ne razlike.

Dva života, dva potpuno različita svijeta – razdvojena svime, osim nemilosrdnom igrom sudbine.

''Ljudina'' je topla, duhovita i emotivna priča o Danijelu i Tomi koje utjelovljuju Matko Knešaurek i Antun Brzak, kojima se životi neočekivano isprepletu jednom ostavinskom raspravom, otkrivajući mrežu odnosa, ponosa, strahova i potisnutih emocija. Pretpostavljenu pristojnost ubrzo zamijene borba ega, sjećanja i potrebe za pripadanjem.

Predstavu režira Tihana Strmečki – redateljica, koreografkinja i plesna pedagoginja s bogatim međunarodnim iskustvom, koja je svoje znanje usavršavala u svjetskim centrima izvedbenih umjetnosti, osobito na Broadwayu u New Yorku. Strmečki potpisuje i režije kazališnih uspješnica poput ''Punog pansiona'' i ''Iza paravana'' u kazalištu Knap. Autorica teksta je Petra Cicvarić, čija duhovita i topla dramaturgija vješto balansira između smijeha i emocije. ''Ljudina'' je komedija koja će vas nasmijati, ali i dirnuti do suza.

