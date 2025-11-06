Naš Slavonac za Novu godinu nastupa uz najveća estradna imena!

Jakov Jozinović na Silvestrovo će nastupiti u Dubrovniku uz velka regionalna imena.

Mlada senzacija Jakov Jozinović nakon rasprodanih koncerata diljem regije, najavio je i koncert na poseban datum u Dubrovinku.

Naime, uz Dinu Merlina i Hiljsona Mandelu na Stradunu će uvesti grad na jugu Hrvatske u Novu godinu.

''Iznimna mi je čast nastupati u Dubrovniku uz Dinu Merlina i biti dio ovako posebne novogodišnje priče! Stradun je jedno od najljepših mjesta na svijetu i jedva čekam stati na tu pozornicu, osjetiti energiju publike i zajedno s njima ući u Novu godinu'', otkrio je za Dubrovački vjesnik.

Inače, ovaj Vinkovčanin rasprodao je i četvrti koncert u Sava Centru u Beogradu. Više o tome pisali smo OVDJE.

Tko su rekorderi najpoznatije dvorane u Srbiji? Naš Jakov ulazi u društvo velikana. Više pročitajte OVDJE.

Čime je šarmantni mladić zaludio cijeli Balkan i najveće zvijezde regije? O tome smo pisali OVDJE.

