Smjela haljina golih leđa s predubokim prorezom naglasila je sve zbog čega je ova žena posebna

Na crvenom tepihu manekenka Winnie Harlow zasjala je u smjeloj crvenoj haljini golih leđa, s ponosom ističući svoj vitiligo i redefinirajući pojam ljepote.

Na dodjeli nagrada Ebony Power 100 slavna manekenka Winnie Harlow još je jednom dokazala zašto je prava modna ikona i simbol samopouzdanja.

U upečatljivoj crvenoj haljini golih leđa s detaljima od čipke koja se spušta do stražnjice, Winnie je mamila poglede na crvenom tepihu i istaknula svoju jedinstvenu ljepotu.

Winnie Harlow - 5 Foto: Profimedia

Winnie Harlow - 7 Foto: Profimedia

Kreacija, izrađena od slojeva crvene i bijele čipke u asimetričnom kroju, savršeno je naglasila njezinu figuru, dok su visoke bijele potpetice dodatno izdužile njezine noge. Haljina otvorenih leđa otkrivala je velik dio kože, a Winnie je s ponosom pokazala svoj vitiligo, kožnu bolest koja joj je donijela globalnu prepoznatljivost, ali i hrabro redefinirala pojam ljepote u modnoj industriji.

Winnie Harlow - 6 Foto: Profimedia

Sa svojom karakterističnom frizurom u visokoj punđi, dramatičnim make-upom i zlatnim detaljima, Harlow je izgledala besprijekorno — samouvjereno, odvažno i glamurozno.

Winnie Harlow - 2 Foto: Profimedia

Winnie je već godinama zagovornica prihvaćanja različitosti, a njezin uspjeh i utjecaj nadahnjuju milijune ljudi diljem svijeta. Kako je sama više puta istaknula, njezin cilj nije samo biti model, već i motivacija svima koji se osjećaju ''drugačije''.

Winnie Harlow, rođena kao Chantelle Brown-Young 1994. u Kanadi, odrastala je u okruženju koje nije uvijek bilo blagonaklono prema njenoj različitosti.

Winnie Harlow - 3 Foto: Profimedia

Winnie Harlow - 4 Foto: Profimedia

Winnie Harlow - 7 Foto: Instagram

S četiri godine dijagnosticiran joj je vitiligo, kožna bolest koja uzrokuje gubitak pigmenta i stvaranje nepravilnih bijelih mrlja na tijelu i licu.

Njeno djetinjstvo i mladost bile su obilježene teškim trenutcima. U školi su je djeca zadirkivala, zvala je pogrdnim imenima poput "krava" ili "zebra", a suočavala se i s fizičkim zlostavljanjem. Zbog konstantnog osjećaja neprihvaćenosti, Winnie se povukla u sebe i često razmišljala o odustajanju od svojih snova. Sama je u više intervjua priznala da je imala period u kojem je bila na rubu depresije i razmišljala o odustajanju od života.

Winnie Harlow - 4 Foto: Instagram

Prekretnica je nastupila kada je odlučila prigrliti svoju različitost i prestati je skrivati. Počela je javno govoriti o svom stanju, dijeliti slike i priče na društvenim mrežama te polako graditi zajednicu podrške.

Pravi uzlet dogodio se kada je sudjelovala u reality showu ''America’s Next Top Model'', gdje ju je primijetila Tyra Banks. Iako nije pobijedila, njezina hrabrost i autentičnost otvorile su joj vrata modne industrije.

Danas Winnie Harlow nosi revije za svjetski poznate brendove poput Desigual, Diesel i Victoria’s Secret, a pojavila se i na naslovnicama prestižnih časopisa poput Voguea i Ellea. Postala je simbol borbe protiv diskriminacije i stereotipa te glasnogovornica ljudi s vitiligom širom svijeta.

Winnie Harlow (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Winnie Harlow Foto: Profimedia

Ruže joj cvjetaju i na ljubavnom planu i manekenka je od 2020. godine u sretnoj vezi s košarkašem Kyleom Kuzmom, a par se u veljači ove godine i zaručio.

