Znate li kako izgledaju sinovi Krunoslava Kiće Slabinca? Snimljeni su u rijetkom izlasku

Ivan i Pavao Slabinac bili su u rijetkom izlasku, a događanje je bilo posvećeno njihovom pokojnom ocu i hrvatskoj glazbenoj legendi Krunoslavu Kići Slabincu.

Na promociji knjige ''Kad umjetnost dodirne dušu'' autorice i bivše Kićine supruge Dubravke Bouše posvećene životu i stvaralaštvu našeg velikana Krunoslava Kiće Slabinca fotografi su uhvatili i njegove sinove, Pavla i Ivana.

Bio je ovo njihov rijetki izlazak, a malo tko zna kako Kićini nasljednici uopće izgledaju.

Ivan je nosio crveni sako, a Pavao je u prvom redu uhvaćen u tamnom sakou.

Pavao Slabinac je stariji brat. Diplomirani je ton-majstor te radi kao terenski snimatelj za HRT.

Ivan Slabinac je mlađi brat. Radi kao bolničar u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Također se bavi glazbom, te svira bubnjeve. Prve bubnjeve mu je kupila majka od koje se odselio s 18 godina kako bi živio s ocem. S majkom je živio od osme godine, otkad su mu se roditelji rastali.

Na promociji su ih pratili obiteljski članovi – Pavao je došao sa suprugom i sinom.

Ivan je o odrastanju s Kićom jednom govorio za IN magazin.

''Jednom se vratio s turneje, to je ono 'tata ti je došao' i ja ga pozovem i kažem mu 'evo, to je moj tata', on me ćušne i kaže 'to sam ja, sine'.''

Ni druženja u njihovu domu nikad nisu bila mirna i obična.

''Moj brat i ja uvijek smo mislili 'ajde, to će biti normalna večera, druženje', a on uzme gitaru i počne i doma derati rock and roll, pričati viceve.''

A svakom je obožavatelju uvijek posvetio dovoljno pozornosti.

''On gdje god je došao, em ruka, em se onda slika, em koji vic ispriča.''

