Tko je srpska predstavnica na izboru za Miss? Njeno podrijetlo potaknulo je raspravu

Uoči nadolazećeg izbora za Miss Universe 2025. u Tajlandu, srpska predstavnica Jelena Egorova izazvala je pravu buru u regiji — i to zbog svog podrijetla i nejasnog izbora koji je šokirao javnost.

Izbor za Miss Universe 2025., koji će se održati u Tajlandu, još nije ni počeo, a Srbija se već našla u središtu priče.

Ime koje je pokrenulo lavinu reakcija je Jelena Egorova, nova predstavnica Srbije, čije podrijetlo i status izazivaju burne rasprave.

Jelena Egorova - 3 Foto: Instagram

Jelena Egorova - 2 Foto: Instagram

Prema informacijama dostupnima u inozemnim medijima, Jelena Egorova rođena je u Jakutiji, republici na dalekom istoku Rusije. Roditelji su joj mongolskog porijekla. Njezina majka navodno je jakutskog, a otac tatarskog podrijetla. Iako po rođenju Ruskinja, Egorova se posljednjih godina pojavljuje kao manekenka i natjecateljica u izborima ljepote s međunarodnim ambicijama.

U biografiji koju navodi na društvenim mrežama i u natjecateljskim materijalima stoji da je studirala kripto-ekonomiju na Moskovskom državnom sveučilištu, a govori ruski, engleski i osnovni srpski jezik.

Jelena Egorova - 1 Foto: Instagram

Zanimljivo, ovo nije njezin prvi izlazak na svjetsku pozornicu. Egorova je 2022. godine predstavljala Mongoliju na izboru Miss Grand International. Upravo taj podatak sada izaziva sumnje i optužbe za prelazak između zemalja u svijetu natjecanja ljepote.

Unatoč tomu, Jelena je ove godine proglašena Miss Universe Serbia 2025. Međutim, ubrzo nakon objave, srpska organizacija Miss Serbia Organization oglasila se priopćenjem u kojem tvrdi da nije sudjelovala u izboru Egorove, te da Srbija službeno nema potvrđenu predstavnicu za ovogodišnji Miss Universe.

"Pod našom zastavom nastupa manekenka iz Mongolije, što je apsurd bez presedana. Srbija ove godine nema svoju predstavnicu na Miss Universeu. Naša službena Miss Serbia natječe se isključivo na izboru Miss World", navodi se u priopćenju.

Na srpskim društvenim mrežama zavladala je prava pomutnja.

"Prvo sam mislila da je neki AI, ali nije i potvrđeno je na službenom profilu Miss Universe. Ovo je glupo natjecanje, ali lijepo pokazuje kako se, malo po malo, odričemo svog identiteta", napisala je jedna korisnica Reddita.

Galerija 2 2 2 2 2

Egorova je, s druge strane, otputovala na izbor te na svom profilu smireno dijeli fotografije s priprema i ističe da je ponosna što će predstavljati zemlju koja ju je prihvatila.

Tko je hrvatska predstavnica kojoj čak brojni predviđaju i pobjedu pogledajte OVDJE.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Pogledajte video! Naša misica prvi put se predstavila na svjetskom izboru u Tajlandu

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Zanimljivosti Kako izgleda mama naše prekrasne misice? Imala je važan savjet za kćer!