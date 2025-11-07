Maja Šuput pokazala kako izgleda romantična večera s njezinim Šimom

Elegantna večera, crvena kombinacija i pogledi koji sve govore – Maja i Šime ponovno u centru pažnje.
Na elegantnoj večeri uz čaše pjenušca i mnoštvo osmijeha, Maja Šuput i Šime Elez pokazali su kako izgleda kod njih romantika.
Instagram je gorio od reakcija nakon što je Maja objavila seriju fotografija s ovog posebnog izlaska, a nije bilo teško pogoditi tko je privlačio najviše pogleda.
Pjevačica je zasjala u zatvorenom crvenom odijelu s velikom mašnom i efektno podignutim ramenima, u kombinaciji s crvenim ružem i glamuroznim detaljima - velikim prstenjem i zlatnim satom.
Maja Šuput Foto: Instagram
Šime je uz Maju zadržao klasičnu eleganciju - crni sako, tamna košulja, čaša šampanjca u ruci i osmijeh koji govori sve.
Par se fotografirao u sofisticiranom ambijentu ispunjenom bocama vina, što je cijelom trenutku dalo dodatnu filmsku notu.
''Prekrasna šampanjska večer u divnom društvu'', napisala je Maja uz prekrasne prizore.
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Njezini fanovi zatrpali su je komplimentima.
''Ovo ti je vrh vrhova'', ''Predivna'', ''Divna Maja'', dio je komentara u moru emotikona srca i vatrice.
Rođendan Šime Eleza - 5 Foto: Maja Šuput/Instagram
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Maja i fatalni Splićanin nedavno su bili zvijezde revije u Zadru, a više o tome pisali smo OVDJE.
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Sime Zelic/PIXSELL
