Veliko priznanje! Našu misicu uvrstili među top 3 najljepše djevojke na natjecanju

Prekrasne prognoze dodatno potvrđuje Laurin status jedne od najupečatljivijih natjecateljica ovogodišnjeg izbora.
Našu Lauru Gnjatović uvrstili su među tri glavne favoritkinje, i to odmah iza predstavnica Filipina i Kolumbije.
Ova laskava prognoza dodatno podiže uzbuđenje uoči nadolazećeg finala, koje je na rasporedu 21. studenog u Tajlandu.
Laura Gnjatović Foto: Instagram
Na prognoze koje su stiglo iz Missologyja reagirala je i sama Laura putem Instagrama. Objavom u kojoj piše "Dragi Bože", uz mnoštvo emotikona koji plaču od sreće i srca, pokazala je koliko joj znači ovakva podrška.
Laura Gnjatović Foto: Instagram
Naša misica pokazala s kim dijeli sobu na svjetskom izboru. Više o tome pisali smo OVDJE.
OVDJE pogledajte video prvog predstavljanja naše Laure na velikom natjecanju.
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 1 Foto: PR
Mama je prije odlaska u Tajland imala važan savjet za kćer, a kako ona izgleda pogledajte OVDJE.
OVDJE pogledajte kako izglede zgodni frajer koji je ukrao srce prekrasnoj Zadranki.
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 3 Foto: PR
Laura Gnjatović Foto: Instagram
Laura Gnjatović Foto: Instagram
