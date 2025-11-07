Veliko priznanje! Našu misicu uvrstili među top 3 najljepše djevojke na natjecanju

Prekrasne prognoze dodatno potvrđuje Laurin status jedne od najupečatljivijih natjecateljica ovogodišnjeg izbora.

Prestižni portal Missology, koji slovi za globalni autoritet kad je riječ o izborima ljepote, objavio je najnovije predviđanje za 74. Miss Universe – a Hrvatska ima razloga za slavlje!

Našu Lauru Gnjatović uvrstili su među tri glavne favoritkinje, i to odmah iza predstavnica Filipina i Kolumbije.

Ova laskava prognoza dodatno podiže uzbuđenje uoči nadolazećeg finala, koje je na rasporedu 21. studenog u Tajlandu.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Na prognoze koje su stiglo iz Missologyja reagirala je i sama Laura putem Instagrama. Objavom u kojoj piše "Dragi Bože", uz mnoštvo emotikona koji plaču od sreće i srca, pokazala je koliko joj znači ovakva podrška.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 1 Foto: PR

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 3 Foto: PR

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura Gnjatović Foto: Instagram

