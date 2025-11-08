Severininu majku preplavile emocije na koncertu kćeri u Areni, na ovo se slomila

Severinina majka Ana Vučković bila je na koncertu pjevačice u Areni Zagreb, a jedna ju je pjesma posebno dirnula.

Pjevačica Severina sinoć je održala prvi od dva koncerta u Areni Zagreb, a iz publike ju je s ponosom gledala i njena majka Ana Vučković.

Na društvenim mrežama proširile su se snimke dirnute Ane.

Severina joj je posvetila pjesmu ''Dalmatinka'', a Ana je na prve taktove pjesme ustala sa sjedala.

Svladale su je potom emocije dok je pjevala stihove, a prijateljica ju je tješila zagrljajima.

