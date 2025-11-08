Severininu majku preplavile emocije na koncertu kćeri u Areni, na ovo se slomila

Severinina majka Ana Vučković bila je na koncertu pjevačice u Areni Zagreb, a jedna ju je pjesma posebno dirnula.
Pjevačica Severina sinoć je održala prvi od dva koncerta u Areni Zagreb, a iz publike ju je s ponosom gledala i njena majka Ana Vučković.3 vijesti o kojima se priča prozori kao iz filma Maja Šuput pokazala kako izgleda romantična večera s njezinim Šimom reakcijom osvojila publiku Video godine! Seve pala na pozornici Arene Zagreb pa ustala kao kraljica Guza u prvom planu! Supruga posrnulog pjevača fotkama u tanga bikiniju raspametila fanove
Na društvenim mrežama proširile su se snimke dirnute Ane.
Severinina majka - 2 Foto: Screenshot
Severinina majka - 1 Foto: Screenshot
Severina joj je posvetila pjesmu ''Dalmatinka'', a Ana je na prve taktove pjesme ustala sa sjedala.
Svladale su je potom emocije dok je pjevala stihove, a prijateljica ju je tješila zagrljajima.
@nikkaaudrey Posveta za mamu 🥲❤️ #severina ♬ original sound - nikaaudrey
Pogledaji ovo Celebrity Thompson objavio kad kreće prodaja ulaznica za dodatne koncerte po Hrvatskoj
Više o Severininoj 85-godišnjoj mami pročitajte OVDJE.
Pjvačica je sve dirnula potezom prema majci poginulog mladića u Novom Sadu pred cijelom zagrebačkom Arenom, što je napravila pogledajte OVDJE.
Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se njega? Otpjevao je veliki hit ''Dođi u Vinkovce'', danas ga ne biste prepoznali
Severina je na koncertu doživjela i jednu nezgodu, kako se u svemu snašla pogledajte OVDJE.
1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Supruga posrnulog pjevača fotkama u tanga bikiniju raspametila fanove
1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Ovo je video kojim se naša misica predstavila na svjetskom izboru: ''Da se naježiš, pobjednica!''
Pogledaji ovo Celebrity Upoznajte obitelj iz Australije koja je za život i stvaranje glazbe odabrala upravo Hrvatsku