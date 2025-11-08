Sjećate se njega? Otpjevao je veliki hit ''Dođi u Vinkovce'', danas ga ne biste prepoznali

Nakon dugo vremena pojavila se snimka Shortyja, kojem je karijeru obilježila pjesma ''Dođi u Vinkovce''.

Reper Shorty početkom 2000-ih godina izdao je nekoliko hitova zbog kojih je postao hvaljeni reper hrvatske scene.

Posljednjih godina povukao se iz javnosti, ali sad je na TikToku osvanula njegova najnovija snimka na kojoj ga mnogi nisu prepoznali.

Shorty - 1 Foto: Screenshot

Shorty - 2 Foto: Screenshot

Shorty je potpuno obrijao glavu, a na snimci se vidi kako pjeva pjesmu po kojoj je i najpoznatiji, ''Dođi u Vinkovce''.

Dalibor Bartulović rođen je 27. lipnja 1980. u Vinkovcima. Od malih nogu bio je zainteresiran za hip-hop kulturu i reperski izričaj.

Godine 1998. započinje pisati svoje prve rap tekstove, što označava početak njegove glazbene karijere.

Shorty - 3 Foto: Sandra Simunovic / CROPIX

Shorty - 2 Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Već 1999. godine sudjeluje u freestyle emisiji ''Black Thing'' na lokalnoj radio postaji VFM. U 2000. godini Shorty sudjeluje u osnivanju hip-hop grupe B2.

Nakon prestanka djelovanja B2-e, Shorty nastavlja solo, a potom osniva novu grupu Bon‑Ton sa reperom Saba i DJ-em Makro Polo.

Shortyjev debi album naziva 1,68 izlazi 2004. godine. Naziv albuma 1,68 referira na njegovu visinu, što je bio spontani odabir umjetničkog naziva-albuma.

S albumom dolaze, među ostalim, hitovi poput ''Zeka'' i ''Dođi u Vinkovce'', koji ga čine vidljivim na hrvatskoj hip-hop sceni.

Shorty - 3 Foto: Youtube

Shorty - 2 Foto: Youtube

Tri godine poslije, Shorty objavljuje svoj drugi album ''Moj jedini način'' (2007.) koji je u potpunosti posvećen njegovom bratiću Tomislavu ''Tomi'' Bartuloviću (1980.–2005.). Treći album naziva ''Veličina nije bitna'' izlazi 2009. godine.

Shorty - 4 Foto: Marko Todorov / CROPIX

Nakon toga, Shorty se povukao od svjetla reflektora. Na scenu se kratko vratio 2016. godine, kada je s drugim poznatim domaćim glazbenicima snimio pjesmu "Želim živjeti", kojom su podržali inicijativu protiv pobačaja.

Shorty je u braku sa suprugom Anom, a vjenčali su se 2007. godine nakon tri godine veze u crkvi Bezgrešnog srca Marijina u Vinkovcima. Svečano slavlje bilo je u Ivanovim dvorima u Ivankovu, nedaleko od Vinkovaca, a uzvanicima je svirao lokalni bend Vox. Shorty je svoju zaručnicu Anu godinama skrivao od javnosti, no zajedničku sreću zbog braka nisu mogli sakriti.

Shorty - 1 Foto: Vlado Kos / CROPIX

Danas imaju dvoje djece, kćer Niku i sina Jakova, a žive mirni i povučeni obiteljski život u Vinkovcima.

