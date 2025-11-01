Upoznajte obitelj iz Australije koja je za život i stvaranje glazbe odabrala upravo Hrvatsku

Kada se ljubav prema glazbi i domovini spoje, nastaju najljepše priče. Gavrani, obiteljski pop-rock bend iz Australije, danas u Hrvatskoj žive svoj san – stvaraju, nastupaju i prenose generacijama usađenu ljubav prema glazbi i korijenima.

S hrvatske glazbene scene dolazi nam jedna lijepa priča. Priča o obitelji koja je Australiju zamijenila Hrvatskom te upravo Lijepu Našu odabrala za život te stvaranje glazbe.

Gavrani su pop-rock obiteljski bend osnovan 2017. godine. Bend čine otac Mijat i njegova djeca Jasmina, Tamara i Daniel. Svoju autorsku glazbu objavljuju od 2018. godine, a 2020. godine, taman prije pandemije korona-virusa koja je zaustavila cijeli svijet, preselili su u Hrvatsku.

Gavrani - 1 Foto: Privatni album

O njihovom glazbenom putu te preseljenju pričali smo s glavnim vokalom benda, Jasminom Gavran.

Zašto baš Hrvatska?

''Kad smo pričali o preseljenju, došlo je to iz ljubavi prema Hrvatskoj. Iskreno, meni je ovdje lijepo. Motiv je bio imati manje stresa i uživati iz dana u dan. Nije bilo ni toliko lako koliko sam mislila da će biti, ali mi nije žao.''

Jasminin otac Mijat rođen je u mjestu Foča u općini Doboj. U Bosni je upoznao i današnju suprugu, no iako su kao par htjeli ostati u Bosni, zbog Domovinskog rata to nije bilo moguće. Preselili su potom u Australiju, a Jasmina, Tamara i Daniel rođeni su u Melbourneu.

Kakav je osjećaj graditi glazbenu karijeru u zemlji koju je oduvijek gledala iz daljine?

''Zapravo se još nisam navikla na to. Svaki put kad me netko prepozna, ostanem u šoku jer ne mogu vjerovati da su čuli za nas. Jako sam zahvalna svim našim slušateljima.''

Obzirom da su obitelj, privatno i poslovno teško odvajaju, no Jasmina kaže da im to nije problem.

''Svi volimo glazbu, ona dolazi iz doma. Nama glazba nije posao, nego naš projekt.''

Gavrani - 4 Foto: Privatni album

Tata Mijat iskusan je glazbenik. Nastupati je počeo već sa 16 godina. U Bosni je nastupao s popularnim pjevačima poput Halida Bešlića, Duška Kuliša i mnogim drugima, a u Hrvatskoj je više od godinu dana svirao s Ivanom Zakom. U Australiji je imao svoj recording studio, tako da je glazba uvijek bila dio njegovog života. U Gavranima je solo gitarist, prateći vokal i tekstopisac. A svirati s ocem u bendu Jasmini je više od časti.

''Često se oslonim na njega — ipak mi je tata, i kao kad sam bila dijete, imam taj osjećaj sigurnosti da će sve biti u redu dok je on pokraj mene.''

Mlađa sestra Tamara je ritam gitaristica, prateći vokal, autor glazbe/tekstopisac i menadžer benda.

''Tamara nam piše pjesme, ali kreativni proces zapravo počinje kod tate. On nam pošalje tekstove, Tamara se malo poigra s pjesmom i pošalje nam prvu verziju (ili ponekad obrnuto). Onda tata i ja snimamo gitare i vokale, a u budućnosti ćemo to slati Danielu na miksanje. Tamarini aranžmani su jako interesantni, pošto imaju mix engleske i hrvatske glazbe.''

Najmlađe dijete, brat Daniel, u bendu je bubnjar i prateći vokal, a od ove je godine i diplomirani audio inženjer.

Gavrani - 3 Foto: Josko Supic / CROPIX

Prije nekoliko mjeseci u njihovoj obitelji dogodio se i poseban trenutak. Tamara je izrekla sudbonosno ''da'', a ubrzo i rodila svoje prvo dijete. Za svoju obitelj na svadbi je imala i dirljiv zadatak.

''Tamara je pronašla ljubav na prvi pogled u Švicarskoj. Sad imaju sina — prekrasan je, i ponosna sam teta. Tamara je tražila da odsviramo prvi ples, a onda smo i odsvirali jedan set s njom.''

Supruga je upoznala na jednoj proslavi gdje su svirali Gavrani, a zbog njega je preselila u Švicarsku. No, kad Gavrani sviraju u Hrvatskoj, pridruži im se i Tamara, govori Jasmina.

Gavrani su prošle godine izdali svoj debitantski album ''Svirači, hvala vam'' s deset pjesama, o kojem Jasmina s ponosom govori.

''Imamo album — obiteljski album. Napisali smo svoje pjesme i došli do toga da držimo album u rukama. To mi zaista puno znači.''

Postoji li pjesma s ovog albuma koja je Jasmini posebnija od drugih?

''Nekako uvijek pronađem sebe u svim tekstovima. Neke su pjesme tužnije, neke sretnije. Ali svaku pjesmu trudim se iznijeti kroz emocije.''

Rad s obitelji Jasmini je čisti gušt.

''Moja obitelj ima odličan smisao za humor. Možemo se satima samo smijati. Ponekad zamezimo, nešto popijemo, sviramo, pjevamo... Lijepo je.''

Otkako su ovdje, nastupili su na CMC festivalu u Vodicama i Splitskom festivalu. Prvi nastup pred velikom publikom Jasmini je bio izazov, ali ga se sjeća s radošću.

Gavrani - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

''Naš prvi CMC festival bio mi je zapravo jako stresan, imala sam male napadaje cijelo vrijeme. Nisam znala kako to sve funkcionira. Kad sam vidjela toliko ljudi ispred sebe, malo sam se uplašila. Još uvijek imam tremu. Ali svaki sljedeći put mi je bilo lakše. I taj prvi nastup je prošao odlično i čast mi je što sudjelujemo.''

Već iduće godine mogli bismo ih opet gledati na CMC festivalu, a otkriva nam da uskoro planiraju objaviti i dva nova singla.

Na pitanje gdje Gavrane vidi za pet godina, Jasmina ima skromnu želju.

''Želim nam još albuma, festivala, djece i pjesama.''

Jasmina je 25 godina živjela u Australiji. A kako se snašla u hrvatskom okruženju?

''Još uvijek svaki dan naučim nešto novo, ali sam stvarno kao bilo koja druga osoba — radim, idem na kavu, vježbam, gledam serije...''

Kod Hrvata joj se nešto posebno sviđa.

''Volim što sa svakim znaš na čemu si. Svi su otvoreni, glasni, i jasno kažu što misle.''

Gavrani - 2 Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX

Nedostaje li joj Melbourne?

''Nedostaje mi engleski jezik — sve mi je bilo lakše na engleskom. Nedostaje mi i Božić na plaži, ali najviše mi nedostaje rodbina koja je ostala tamo.''

Spomenuvši Božić na plaži, zanimalo nas je kako je izgledalo njeno odrastanje u Australiji.

''Naše odrastanje u Australiji bilo je relativno normalno i djetinjstvo mi je bilo lijepo. Sjećam se da su mama i tata često imali večere s prijateljima koji su isto imali djecu. Uživali su uz gitare i vino ili viski, a mi bismo ponekad pjevali s njima, ali uglavnom smo se igrali negdje sa strane. Odmalena smo slušali hrvatske pjesme, jeli sarmu, grah i ćevape, ali sam shvatila što je Hrvatska tek kad sam je vidjela.''

Hrvatsku su do preseljenja posjetili nekoliko puta, a 2011. godine kratko su ovdje i živjeli.

''Sjećam se kako sam bila mirna ovdje, čak i kad sam imala četiri godine'', prisjeća se Jasmina te dodaje da su im upravo mir i sigurnost u Hrvatskoj donijeli radost.

.